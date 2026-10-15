渣打馬拉松2027｜主賽事逾14萬報名創新高　「五公里海濱跑」名額增至4500個

於渣打香港馬拉松2027主賽事前夕舉行的兩項入門級項目—全新「五公里海濱跑」及擴大規模的「躍動少年跑」，即將於下周二(20日)開始接受網上報名。為鼓勵更多市民體驗跑步樂趣，「五公里海濱跑」將接受個人及家庭組隊參加，一同感受渣打香港馬拉松的熾熱氣氛。
作為香港一年一度最多人參與的體壇盛事，將於1月17日舉行的渣打香港馬拉松2027主賽事名額增至7.8萬個，報名反應非常踴躍，再次錄得破紀錄超額登記，報名人數逾14萬人。隨著主賽事完成公眾抽籤，大會將展開「五公里海濱跑」及「躍動少年跑」的報名。兩個項目均於1月16日舉行，適合不同跑齡人士參與，既推動體育普及化，同時有序提升香港長跑運動水平。無論是初次接觸跑步的人士、希望享受親子跑步樂趣的家庭，或注重健康的銀髮族，都歡迎報名參加。
全新「五公里海濱跑」歡迎個人及家庭參加
本屆全新「五公里海濱跑」將提供4,500個名額，較早前公布的3,000個進一步增加。個人組別參加者須年滿16歲或以上，並開放予輪椅人士參與；家庭組別每組2至4人，當中最少一位參加者須為6至15歲，另須包括一位18歲或以上成年人。
活動將由啟德青年運動場出發，途經啟德海濱長廊，以啟德美食海灣為終點，限時60分鐘，不設名次或獎項。完成活動的跑手將獲發獎牌及電子證書。名額以公眾抽籤形式分配，網上報名於10月20日中午12時正開始，每位參加者報名費為港幣300元。
「躍動少年跑」擴大規模 提供3000名額
有見上屆首次舉辦的「躍動少年跑」反應不俗，今屆將擴大規模，提供3,000個名額，歡迎年齡介乎10至15歲的青少年報名。賽道全長約兩公里，同樣由啟德青年運動場出發，途經啟德主場館及渡行徑，最後返回啟德青年運動場衝線，限時30分鐘。跑手在活動後將獲發獎牌及電子證書。「躍動少年跑」同樣於10月20日中午12時正開始接受網上報名，名額先到先得，報名費為港幣200元。