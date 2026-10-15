渣打馬拉松2027｜主賽事逾14萬報名創新高　「五公里海濱跑」名額增至4500個

於渣打香港馬拉松2027主賽事前夕舉行的兩項入門級項目—全新「五公里海濱跑」及擴大規模的「躍動少年跑」，即將於下周二(20日)開始接受網上報名。為鼓勵更多市民體驗跑步樂趣，「五公里海濱跑」將接受個人及家庭組隊參加，一同感受渣打香港馬拉松的熾熱氣氛。

作為香港一年一度最多人參與的體壇盛事，將於1月17日舉行的渣打香港馬拉松2027主賽事名額增至7.8萬個，報名反應非常踴躍，再次錄得破紀錄超額登記，報名人數逾14萬人。隨著主賽事完成公眾抽籤，大會將展開「五公里海濱跑」及「躍動少年跑」的報名。兩個項目均於1月16日舉行，適合不同跑齡人士參與，既推動體育普及化，同時有序提升香港長跑運動水平。無論是初次接觸跑步的人士、希望享受親子跑步樂趣的家庭，或注重健康的銀髮族，都歡迎報名參加。