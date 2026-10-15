廠商會美食嘉年華10.24至11.1舉行　呈獻1蚊1折優惠

廠商會主辦的香港美食嘉年華，10月24日至11月1日於葵涌運動場舉行。逾330個攤位會帶來不同優惠，今年更集結兩大超人氣話題元素，首度引入爆旋陀螺街霸戰，以及每年大受歡迎的「萬聖節搞鬼派對」。

七大主題區1蚊1折優惠

場內逾330個戶外攤位劃分為七大主題區，除了備受歡迎的三大美食區，還有休閒食品區、健康養生區、餐廚用具區，及網羅全國11個省市特產的家鄉風味區。大會推出「10元及30元隨心購」超值精選產品。而在展會開鑼及閉幕期間，會有兩輪大減價優惠，大量產品將以破底價低至1元或1折限量發售。