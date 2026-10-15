廠商會美食嘉年華10.24至11.1舉行　呈獻1蚊1折優惠

廠商會主辦的香港美食嘉年華，10月24日至11月1日於葵涌運動場舉行。逾330個攤位會帶來不同優惠，今年更集結兩大超人氣話題元素，首度引入爆旋陀螺街霸戰，以及每年大受歡迎的「萬聖節搞鬼派對」。
七大主題區1蚊1折優惠
場內逾330個戶外攤位劃分為七大主題區，除了備受歡迎的三大美食區，還有休閒食品區、健康養生區、餐廚用具區，及網羅全國11個省市特產的家鄉風味區。大會推出「10元及30元隨心購」超值精選產品。而在展會開鑼及閉幕期間，會有兩輪大減價優惠，大量產品將以破底價低至1元或1折限量發售。
▼廠商會美食嘉年華優惠▼
氣氛一流微醺小酒吧
三大美食區匯聚了80檔熟食攤位，包括「為食Guide」、 氣氛一流的「Chill 飲 Chill 食區」及新增的「東南亞美食區」，將帶來數百款地道與異國街頭美食，包括「城寨渠蓋燒」、「拉絲金幣」、泰式牛奶串燒、正宗船麵、新加坡肉骨茶等。
入場人士更可品嚐矜貴的即飲法國藍龍蝦湯、焗油封鴨腿、西班牙白毛豬火腿拼盤、冰鎮鮑魚等佐酒佳餚。配搭頂級香檳、威士忌、清涼生啤、本地特色手工啤酒、清酒、梅酒或嘉年華限定雞尾酒。
大會今年加碼推出「8折美食通行券」，每日下午1時半及5時半，派發500張予現場購票進場人士。持券者可於三大美食區內指定熟食攤位消費，專享全單8折優惠。此外，大會每日下午3時，會免費派發30杯紅酒或白酒、先到先得。
香港美食嘉年華
日期：10月24日(六)至11月1日(日)
時間：早上11時至晚上9時(最後進場時間為晚上8時半，最後一天提早至晚上8時)
地點：葵涌運動場
入場費：6元(晚上7時起免費入場)
身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場
訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券
10月30日及31日期間，以萬聖節裝扮入場的人士可免費入場