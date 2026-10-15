嶺大撤本科生IELTS等校外英語試畢業要求　指定校內課程合格即可

嶺南大學8年前增加英語畢業要求，本科生必須在國際英語測試系統(IELTS)等國際標準化英語水平測試，取得總成績最少6.5分方可畢業。嶺大即日起取消相關最低分數要求，改以校內指定的英語必修課程取代，只須修畢課程並取得合格，即視作符合英語畢業要求。

嶺大：一直重視學生英語能力

嶺大教務處周二向學生發電郵指，教務會周一通過修訂2017年起實施的英語畢業要求，新安排下本科生只需要完成修讀校內指定的英語必修課程，並取得合格成績，即符合英語畢業要求，換言之本科生毋須再透過應考IELTS或Password Test等國際標準化英語水平測試，取得指定成績都可以畢業。

嶺大發言人表示，大學一直重視學生的英語能力，並會定期檢視及「優化」大學的英語必修課程和畢業要求，確保教學安排切合學生的學習需要，保證他們在大學期間能持續提升英語水平，為畢業後升學及投身職場做好準備。新安排下，大學將透過列入學分計算的英語必修課程，優化學生英語能力，本學年又會推出英語語言提升課程，協助有需要學生進一步提升英語能力。