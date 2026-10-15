聲稱年回報36%氹長者投資沉香呃1400萬元，警拘6人。

警方自上月起共接獲21名市民報案，聲稱早於2017年開始，參與一間本地公司「好好好集團(香港)有限公司」推出的投資計劃，而受害人其後發現，有關公司以各種不同藉口，未有按投資協議上的承諾發放利息及歸還本金。案中受害人大部份都是長者，年齡介乎52至82歲，投資金額介乎3萬至190萬，總投資金額約1,400萬港元。 調查顯示，涉案公司聲稱於全球擁有多個辦事處，包括馬來西亞、新加坡、紐約及香港。同時在馬來西亞有多個大型沉香樹種植場，由當地公司會負責生產同售賣沉香產品，例如有沉香飾物、沉香精油、沉香茶葉，公司亦會用沉香樹供當地善信進行「種生基」等。除左訛聲公司有賺錢能力之外，集團骨幹成員亦試過帶投資者去沉香樹種植場進行考察，從而增加他們的信心。涉案公司更會定期在「香港辦事處」舉辦投資講座，舉辦免費國內旅行團、晚宴等，積極鼓勵會員帶朋友參與各項活動。

推出至少 4 個投資計劃 根據調查顯示，涉案公司在過去數年推出至少4個投資計劃，當中包括投資沉香樹，投資者只需用港幣1萬元購買一棵沉香樹，每月便可保證獲得港幣300元的利息，即年度回報為36%，投資期為3年，之後可全數取返本金。至於每月的回報是以會員積分形式記帳，紀錄在涉案公司提供的手機APP內，如投資者想提現則需到涉案公司的辦事處辦理手續。 由2024年開始，個別投資者陸續未能贖回到期的本金及兌現每月利息，涉案公司以不同藉口拖延出金，又推出其他計劃誘使投資者將資產轉到新計劃。涉案公司於2025年初推出一個「知識產權授權」計劃，投資者可成為涉案公司「許可商」，有權利及責任推廣公司產品，保證每月有港幣210元的派息，即年度回報為25%，投資期亦為3年，之後可以全數取回本金。

間接令買入者資產近乎清零 由於投資者未能取回本金，無可奈何下只能將資產轉去新計劃，惟他們對計劃一無所知只關心投資回報，故計劃只派息2個月，涉案公司再用不同藉口拖延出金及派息。直至今年初，涉案公司再推出自家虛擬貨幣「iBBB幣」聲稱將沉香樹代幣化，並指幣價會大升，繼而誘使投資者將原有資產再一次轉至新計劃，最終「iBBB幣」自推出後不段大幅貶值，下跌99.92%，間接令買入者資產近乎清零。 最近，涉案公司再推出新投資計劃，聲稱投資國內自動洗車站，年度回報達30%，不斷用藉口拖延投資者兌換結餘，藉此逃避還款責任。另外，涉案公司為吸引新投資者亦推出會員介紹計劃，只要會員介紹一個新投資者，便可獲得新投資金額的10%至30%作為獎金，令投資計劃在投資者的朋友圈迅速蔓延，然而所謂獎金亦只記錄在應用程式內，根本不能兌現。

證列入可疑投資產品警示名單 商業罪案調查科接手案件後，隨即展開深入調查及情報分析，於昨日(14日)拘捕2男4女，年齡介乎52至66歲，包括持馬來西亞護照的男主謀。警方正調查各人在案件的角色及分工，包括公司營運、項目推廣、招募投資者及處理投資者款項。行動期間，警方搜查涉案公司位於觀塘的辦事處、倉庫及被捕人士住所，發現相關辦事處所仍然運作，檢獲約54萬元現金、25部手提電話及電腦、大量投資合約、不同類型的沉香產品，亦搜查涉案公司位於觀塘的辦事處及倉庫，以及被捕人的住所。另外，證監會已將涉案公司列入可疑投資產品警示名單，目前警方正對檢獲的電子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人，以獲取更多與案件相關資料。