葵涌廣場指罵警員案，巴裔男襲警罪脫，認公眾地方擾亂秩序罰3000元。

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執，他早前否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審，今日(15日)於西九龍裁判法院裁決。裁判官熊雪如指，受襲警員的證供與客觀證據不符，法庭未能安穩依賴，終裁定襲警罪不成立。而被告早前承認公眾地方擾亂秩序罪，考慮到被告年輕有悔意，終判罰款3,000元。
被告王志輝KHAN ADEEL(被起訴時22歲)，售貨員，早前承認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審。
熊官裁決時指，眾多拍攝到爭執事件的片段均無拍攝到被告篤警員胸口，因此控方不會依賴該些片段。雖然其中一名街外證人的證供稱見到被告篤警員胸口數下，然而無其他證據支持，庭上亦無傳召該人，故法庭僅給予很少比重。熊官續指，控罪中的受害警員的證供非常關鍵，然而警員作供迴避，在盤問下亦有動搖。若警員感覺受襲，他事後的反應卻是警告被告可能干犯公眾地方擾亂秩序罪，法庭認為未能穩妥接納警員的證供，終裁定襲警罪不成立，惟被告屬自招嫌疑，拒絕訟費申請。
至於被告早前承認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，辯方求情指被告深感悔意，他向警員及當日在場的人致歉，又坦承行為「非常錯」，理應有禮對待警員。被告本來無案底，如今因一時衝動背負刑事紀錄，已是沉重教訓。熊官判刑時直言，看到影片中被告非常無禮和激進的行為後，曾考慮判處即時監禁，惟考慮到被告年輕，深感悔意亦願負責任，並「已上了一課」，終判罰款3,000元。
案件編號：WKCC3817/2025