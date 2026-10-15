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出版：2026-Oct-15 18:55
更新：2026-Oct-15 18:55

葵涌廣場指罵警員案　巴裔男襲警罪脫　認公眾地方擾亂秩序罰3000元

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葵涌廣場指罵警員案　巴裔男襲警罪脫　認公眾地方擾亂秩序罰3000元

葵涌廣場指罵警員案，巴裔男襲警罪脫，認公眾地方擾亂秩序罰3000元。

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執，他早前否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審，今日(15)於西九龍裁判法院裁決。裁判官熊雪如指，受襲警員的證供與客觀證據不符，法庭未能安穩依賴，終裁定襲警罪不成立。而被告早前承認公眾地方擾亂秩序罪，考慮到被告年輕有悔意，終判罰款3,000元。

被告王志輝KHAN ADEEL(被起訴時22)，售貨員，早前承認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審。

葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads) 葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads) 葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads) 葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads)

熊官裁決時指，眾多拍攝到爭執事件的片段均無拍攝到被告篤警員胸口，因此控方不會依賴該些片段。雖然其中一名街外證人的證供稱見到被告篤警員胸口數下，然而無其他證據支持，庭上亦無傳召該人，故法庭僅給予很少比重。熊官續指，控罪中的受害警員的證供非常關鍵，然而警員作供迴避，在盤問下亦有動搖。若警員感覺受襲，他事後的反應卻是警告被告可能干犯公眾地方擾亂秩序罪，法庭認為未能穩妥接納警員的證供，終裁定襲警罪不成立，惟被告屬自招嫌疑，拒絕訟費申請。

至於被告早前承認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，辯方求情指被告深感悔意，他向警員及當日在場的人致歉，又坦承行為「非常錯」，理應有禮對待警員。被告本來無案底，如今因一時衝動背負刑事紀錄，已是沉重教訓。熊官判刑時直言，看到影片中被告非常無禮和激進的行為後，曾考慮判處即時監禁，惟考慮到被告年輕，深感悔意亦願負責任，並「已上了一課」，終判罰款3,000元。

案件編號：WKCC3817/2025

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