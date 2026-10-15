葵涌廣場指罵警員案，巴裔男襲警罪脫，認公眾地方擾亂秩序罰3000元。

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執，他早前否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審，今日(15日)於西九龍裁判法院裁決。裁判官熊雪如指，受襲警員的證供與客觀證據不符，法庭未能安穩依賴，終裁定襲警罪不成立。而被告早前承認公眾地方擾亂秩序罪，考慮到被告年輕有悔意，終判罰款3,000元。

被告王志輝KHAN ADEEL(被起訴時22歲)，售貨員，早前承認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審。