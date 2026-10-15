本季推沙田石門住宅用地 可供960單位 首三季1.5萬伙超預期

政府公布本個財政年度第三季賣地計劃。今季推出位於沙田石門大涌橋路與安心街交界的一幅政府用地，料可提供960個單位。計及市建局土瓜灣道項目，以及其他項目的供應，預料第三季私人房屋土地供應可達3,845個單位。連同首兩季土地供應，今年首三季合共供應約1.5萬個單位，超出預期1.26萬單位的供應目標。市場估計，地皮呎價約介乎5,000至8,000元。發展局長甯漢豪表示，供應目標並非硬指標，會持續評估市場供應步伐；今年市場氣氛向好，成熟社區用地有承接力，政府會配合市場需求。

今季推出的位於沙田石門的官地屬今年度賣地表內的土地，甯漢豪表示，地皮鄰近港鐵石門站，位於成熟社區，交通配套及周邊設施齊全，料受市場歡迎。 甯漢豪又指，今季市建局將推出土瓜灣道發展項目，預計可提供約1,050個單位；私人土地發展及重建項目涉7個項目，約可提供1,835個單位。計及所有項目供應，預計今季的私人房屋供應達3,845個單位。連同首兩季供應，本財年首三季合共提供15,680個單位，已超出全年1.26萬單位的目標。

供應目標並非硬性指標 配合市場需要 對於已達供應目標但仍推地，甯漢豪解釋，供應目標並非硬性的供應指標，住宅市場的年度供應數字或會受宏觀環境，以及政府協調項目以外的私人供應而有所變動，故一直以宏觀角度，整體評估市場供應步伐及趨勢。此外，部分由政府協調的發展項目，不論是北都、鐵路物業發展，以及市區重建項目等，都有一定時間性，政府不會純粹因數字已達標便放慢步伐。 她續指，今年市場氣氛整體向好，發展商對市場前景抱樂觀態度，對成熟市區用地亦有一定需求及承接力，政府會保持勢頭，推地配合市場要求。

推小瀝源用地 提供 600 學生宿位 此外，今季亦會推出一幅沙田小瀝源用地，用作「城中學舍」的學生宿舍用地，鄰近港鐵第一城站和石門站，預計可提供600個宿位。 政府早前稱將於本年底就粉嶺北片區用地招標，甯漢豪指，近期正就片區向城規會申請改劃，增加住宅用地產出量，由2,000伙增至4,000伙，並擴闊片區產業用地用途，冀推出時可增加市場的興趣。

中原測量師行張競達認為，石門社區發展成熟，相信地皮受發展商歡迎。踏入第四季，今年樓市氣氛持續造好，近期一手市場熱鬧，銷情理想，對地皮價值看高一線，近期亦錄市區地皮以高於市場預期價錢批出。張競達估計該地每方呎樓面地價8,000元，料發展成中小型單位，回應區內上車及換樓需要。 萊坊執行董事及大中華區估價諮詢部主管方耀明表示，雖然最近有少許預期加息的壓力，但參考最近何文田賣地的成交，似乎發展商對於附近有交通配套和商業發展的土地感興趣。沙田賣地成績一向不俗，消化960伙不是問題。他估計，該幅地皮樓面地價每呎大約港幣5,000至6,000元 ，總值大概27至32億元。