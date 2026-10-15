臺日電梯換升降機無裝耐火門框卻報稱完工　涉兩屋邨共48部𨋢　機電署將交警方跟進

臺日電梯(香港)有限公司被揭發在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，有提交耐火門和門框組件的耐火效能測試報告，卻只根據要求安裝耐火門而沒有安裝相關門框，並報稱完工，機電工程署認為施工存在嚴重缺失。

機電工程署近日接獲有關臺日涉嫌違規的舉報後，高度重視事件並就有關工程突擊巡查。涉事的升降機於去年5月至今年7月內完成更換，機電署指有關升降機沒有該等門框組件屬違規，但仍可安全運作，已指令臺日覆檢翠屏北邨和博康邨的升降機，以及盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。相關升降機在加裝門框期間，需要暫停運作，臺日會陸續在一個月內完成執修工程。