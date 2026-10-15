臺日電梯換升降機無裝耐火門框卻報稱完工　涉兩屋邨共48部𨋢　機電署將交警方跟進

臺日電梯(香港)有限公司被揭發在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，有提交耐火門和門框組件的耐火效能測試報告，卻只根據要求安裝耐火門而沒有安裝相關門框，並報稱完工，機電工程署認為施工存在嚴重缺失。
機電工程署近日接獲有關臺日涉嫌違規的舉報後，高度重視事件並就有關工程突擊巡查。涉事的升降機於去年5月至今年7月內完成更換，機電署指有關升降機沒有該等門框組件屬違規，但仍可安全運作，已指令臺日覆檢翠屏北邨和博康邨的升降機，以及盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。相關升降機在加裝門框期間，需要暫停運作，臺日會陸續在一個月內完成執修工程。
3日內巡查全港臺日安裝升降機
由於初步證據顯示，臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作，又不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。機電署3日內會完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。署方亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。