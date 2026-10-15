臺日電梯換𨋢違規｜1董事2工程師涉欺詐被捕准保候查 機電署揭39幢私人樓宇無裝門框組件 (更新)

臺日電梯(香港)有限公司被揭發在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，有提交耐火門和門框組件的耐火效能測試報告，卻只根據要求安裝耐火門而沒有安裝相關門框，並報稱完工，機電工程署認為施工存在嚴重缺失。警方周五拘捕3人，包括涉案公司一名董事及兩名註冊工程師，他們涉嫌在兩個公共屋苑的升降機更換工程中，虛報已完成相關安裝工程，涉嫌觸犯「欺詐」罪。另外警方到柴灣工業城第一期臺日電梯的辦公室搜證，多名警員從大廈內檢走多箱證物離開。

警方表示接獲相關部門報案，指一間參與「優化升降機資助計劃」的工程承辦商，所承辦的工程存在重大安全隱患。鑑於有關情況對公眾安全構成嚴重威脅，案件即時轉交新界南總區重案組接手並展開全面調查。 調查顯示，案中未有安裝的耐火門框組件，屬於極其關鍵的防煙裝置。涉案註冊承辦商及負責檢驗升降機的註冊工程師，涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向相關部門及業主立案法團虛報工程已按合約完成。新界南總區刑事部經深入調查後，周五拘捕三名本地男子，年齡介乎63至82歲，包括一名工程承辦商負責人，及兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師，涉嫌「欺詐」。三名被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。







機電工程署表示已展開巡查全港由臺日安裝的升降機，截至下午2時共巡查39幢樓宇，包括位處一個屋苑內的一幢樓宇，及另外38幢單幢樓宇，經抽檢發現這些樓宇均有升降機沒有安裝門框組件。機電署指由於所有樓宇均為私人樓宇，為尊重私人業權及業主意願，不會公開涉及屋苑及大樓的名單，署方會聯絡有關物業管理公司跟進，以便通知有關業主，並會督促承辦商盡快安裝缺欠的門框組件。機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫巡查25幢樓宇，發現全部升降機均有安裝門框組件。

消息指調查顯示，案中未有安裝的耐火門框組件屬極其關鍵的防煙裝置。涉案註冊承辦商及負責檢驗升降機的註冊工程師，涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向機電署及業主立案法團虛報工程已按合約完成。有關行為涉及虛假陳述及欺騙，涉嫌觸犯「欺詐」罪。

被捕的三名涉案男子介乎63至82歲，包括一名工程承辦商負責人，及兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師。現正被扣留調查。

機電工程署近日接獲有關臺日涉嫌違規的舉報後，高度重視事件並就有關工程突擊巡查。涉事的升降機於去年5月至今年7月內完成更換，機電署指有關升降機沒有該等門框組件屬違規，但仍可安全運作，已指令臺日覆檢翠屏北邨和博康邨的升降機，以及盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。相關升降機在加裝門框期間，需要暫停運作，臺日會陸續在一個月內完成執修工程。 3日內巡查全港臺日安裝升降機 由於初步證據顯示，臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作，又不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。機電署3日內會完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。署方亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。