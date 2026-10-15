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出版：2026-Oct-15 23:03
更新：2026-Oct-17 09:35

臺日電梯換𨋢違規｜1董事2工程師涉欺詐被捕准保候查 機電署揭39幢私人樓宇無裝門框組件 (更新)

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臺日電梯換48部𨋢無裝耐火門框，據悉警拘1董事2工程師。

臺日電梯換48部𨋢無裝耐火門框，據悉警拘1董事2工程師。

臺日電梯(香港)有限公司被揭發在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，有提交耐火門和門框組件的耐火效能測試報告，卻只根據要求安裝耐火門而沒有安裝相關門框，並報稱完工，機電工程署認為施工存在嚴重缺失。警方周五拘捕3人，包括涉案公司一名董事及兩名註冊工程師，他們涉嫌在兩個公共屋苑的升降機更換工程中，虛報已完成相關安裝工程，涉嫌觸犯「欺詐」罪。另外警方到柴灣工業城第一期臺日電梯的辦公室搜證，多名警員從大廈內檢走多箱證物離開。

警方表示接獲相關部門報案，指一間參與「優化升降機資助計劃」的工程承辦商，所承辦的工程存在重大安全隱患。鑑於有關情況對公眾安全構成嚴重威脅，案件即時轉交新界南總區重案組接手並展開全面調查。

調查顯示，案中未有安裝的耐火門框組件，屬於極其關鍵的防煙裝置。涉案註冊承辦商及負責檢驗升降機的註冊工程師，涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向相關部門及業主立案法團虛報工程已按合約完成。新界南總區刑事部經深入調查後，周五拘捕三名本地男子，年齡介乎63至82歲，包括一名工程承辦商負責人，及兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師，涉嫌「欺詐」。三名被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。



臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方拘捕一名公司董事及兩名註冊工程師 臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方拘捕一名公司董事及兩名註冊工程師 臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方拘捕一名公司董事及兩名註冊工程師 臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方到柴灣工業城辦公室搜證 臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方到柴灣工業城辦公室搜證 臺日電梯於觀塘翠屏北邨和沙田博康邨的更換升降機工程出現嚴重缺失。警方到柴灣工業城辦公室搜證

機電工程署表示已展開巡查全港由臺日安裝的升降機，截至下午2時共巡查39幢樓宇，包括位處一個屋苑內的一幢樓宇，及另外38幢單幢樓宇，經抽檢發現這些樓宇均有升降機沒有安裝門框組件。機電署指由於所有樓宇均為私人樓宇，為尊重私人業權及業主意願，不會公開涉及屋苑及大樓的名單，署方會聯絡有關物業管理公司跟進，以便通知有關業主，並會督促承辦商盡快安裝缺欠的門框組件。機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫巡查25幢樓宇，發現全部升降機均有安裝門框組件。

消息指調查顯示，案中未有安裝的耐火門框組件屬極其關鍵的防煙裝置。涉案註冊承辦商及負責檢驗升降機的註冊工程師，涉嫌故意隱瞞施工缺失，並向機電署及業主立案法團虛報工程已按合約完成。有關行為涉及虛假陳述及欺騙，涉嫌觸犯「欺詐」罪。
被捕的三名涉案男子介乎63至82歲，包括一名工程承辦商負責人，及兩名負責檢驗及簽發相關安全證書的註冊升降機工程師。現正被扣留調查。

臺日電梯換48部𨋢無裝耐火門框，據悉警拘1董事2工程師。

臺日電梯換48部𨋢無裝耐火門框，據悉警拘1董事2工程師。

機電工程署近日接獲有關臺日涉嫌違規的舉報後，高度重視事件並就有關工程突擊巡查。涉事的升降機於去年5月至今年7月內完成更換，機電署指有關升降機沒有該等門框組件屬違規，但仍可安全運作，已指令臺日覆檢翠屏北邨和博康邨的升降機，以及盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。相關升降機在加裝門框期間，需要暫停運作，臺日會陸續在一個月內完成執修工程。

3日內巡查全港臺日安裝升降機

由於初步證據顯示，臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作，又不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。機電署3日內會完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。署方亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。

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