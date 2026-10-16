非內地短途旅客按月跌一成 上月訪港客逾400萬按年升2%

旅發局公布，上月初步訪港旅客錄得約403萬人次，比去年同期上升22%。受惠於中秋節假期，本港同期舉行多項節慶活動，包括大坑舞火龍、中秋綵燈會等，加上去年同期受惡劣天氣影響，比較基數偏低，而上月內地訪港旅客人次有317萬，按年上升近三成。旅發局指，長途巿場持續錄得理想增長，短途巿場雖受節慶活動帶動，惟受航空運力、燃油附加費等因素影響，旅客增長仍面對一定壓力，上月共有42萬人次內地以外短途市場旅客訪港，按月跌9%。

本港上月初步訪港旅客錄得約403萬人次，比去年同期上升兩成二。旅發局指，受惠於中秋節假期，以及本港同期舉行多項節慶活動等，訪港內地旅客按年增加近三成，惟內地以外短途市場的旅客人次按月跌近一成。首三季累計訪港旅客錄得約4,070萬人次，按年增加12%，旅發局相信多項大型盛事陸續舉行，吸引更多高增值旅客訪港。

尖沙咀3個周六設萬聖派對

月底是萬聖節，旅發局推出「香港萬聖月」系列活動，其中信和集團未來3個周六，將在尖沙咀麼地道花園舉行結合角色扮演文化和電音元素的大型派對，3日主題分別為動漫、電影和萬聖節裝扮。同日日間現場會設有親子嘉年華攤位、音樂表演，以及市集攤檔出售結合本地街頭小食和節慶元素的食品、飲品。

另外，食環署已在中環蘭桂坊及附近地區提升街道潔淨與公廁清潔服務，以配合周六至月底舉行的萬聖節活動。食環署已加強雪廠街、蘭桂坊公廁等的清潔次數，並安排廁所事務員於蘭桂坊公廁在周五、六及日提供24小時服務。