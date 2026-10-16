政經730｜美債息衝破5厘 加速科企汰弱

近期環球金融市場的焦點，無疑落在居高不下的美國國債孳息率之上。長債息率居高不下衝破5厘大關，市場上關於「美債危機」的警號再度不絕於耳。分析指，在供求失衡及巨企「抽水潮」等多重推手夾擊下，「5厘息時代」正衝擊股市、企業乃至普羅大眾的生存法則。

AI狂潮下高槓桿企業面臨大洗牌 美債供需方面，Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總經監徐家健解釋，大型科技企業為搶佔人工智能(AI)先機大舉融資，令市場對流動資金的需求愈發渴求；與此同時，過去支撐美債的主要買家，例如日本及中國政府，在增持美債的步伐上顯然已不如以往積極，因此美債需求減少、供應卻增加的情況下便推高了債息。 在傳統經濟學理論中，無風險的債券回報率高企，往往會令資本市場的估值大幅承壓。不過，他認為環球股市目前未見太大反應，但底層結構的融資痛點已經浮現。首當其衝的正是一眾依賴高借貸維持營運的中小企，以及近年熱炒卻尚未實現盈利的AI與科網股。

資深傳媒人盧覺麟亦指，高債息環境正在加速科技板塊「汰弱留強」的洗牌進程，因AI研發需要極龐大的資本開支，但在低息環境下「燒錢換增長」的遊戲規則已不合時宜。融資門檻變高，資金傾向流向具備充沛現金流與實質盈利前景的龍頭企業，而缺乏造血能力的企業隨時面臨被吞併，甚至倒閉的淘汰命運。

息口轉勢仍存變數 高息環境自然帶動銀行定存利率維持高位，不少投資者選擇「現金為王」，將資金轉投高息定期避險，令股市交投持續偏淡。不過，徐家健指，高息背後的推手是頑固通脹預期，倘若實質回報被物價升幅蠶食，一味依靠定期存款未必能全然保本。 坊間甚至有論調預期息口有機會上窺6厘，憂慮高息將引發債市崩潰。盧覺麟指，港銀未必即時跟美加息，短期內未必會對本港樓市或民生造成即時打擊。徐家健亦認為，目前市場輿論難免有誇大之嫌，加息周期進一步延長的機率並不高。

雖然宏觀息口未必即時拖垮樓市，但對本港負債比例偏高的大型地產發展商而言，資金成本高企卻是實打實的沉重枷鎖。近日新世界發展(0017)宣布無償交還航天城「11 SKIES」予機管局接管，並支付逾30億元「分手費」以解除長約，分析認為這是高息環境下，企業極具代表性的「斷臂求生」範例。 徐家健指出，面對疫情拖慢進度、T2客運大樓啟用滯後以及港人北上消費等外圍巨變，與其在缺乏充裕資金下死撐拖延、落得對簿公堂燒錢的困局，不如透過巨額協議斬斷連年現金流包袱，讓資源回籠，而機管局交接後亦可盡快重新規劃未來發展，對雙方都更有益。