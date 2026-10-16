蔡天鳳案｜被追500萬賭債 稱太陽城執笠 「還錢咪好傻仔」 譚方駿否認曾向鄺港智提發展戀情

高等法院續審蔡天鳳遭殺害案，死者丈夫譚方駿續接受各被告代表大律師盤問。譚方駿指，他與蔡前夫鄺港智中學時已認識，曾是好友，但「絕對唔同意」曾擬與鄺發生性關係或發展成戀人。譚蔡成為戀人後，三人仍曾一同聚會及在內地見面。另外，在澳門借款500萬元賭博，其後更被追數一事，他則指因「太陽城執笠」，「我還錢咪好傻仔」，債務最終由譚父清還，譚沒有還錢予父親。 譚方駿在庭上確認與鄺港智2008年在協同國際學校認識，至2023年蔡天鳳離世前仍是好友，「由2023年2月21至24日我會覺得好大分別」。辯方提及二人中學時不止好友，譚曾向鄺提出有浪漫關係、性關係，譚指「絕對唔同意」。

譚方駿確認，與蔡發展成戀人後，3人仍曾一同聚會及在內地見面，主因是小朋友關係；又指當年透過蔡得知，鄺港智對兩人關係抱祝福態度，自己亦曾帶同子女到內地探望對方。 辯方指，雖然鄺港智於2015至2022年間失去蹤影，但他仍盡力做好父親的責任，譚不同意，但同意鄺港智和蔡天鳳當時每天有溝通。辯方亦提及蔡於2022年6月曾懇求鄺港智回港，因她感到妒忌，鄺港智在內地有女友？譚指不清楚。 知悉加多利山單位屬蔡物業 須「要盡快攞返」 另外，辯方展示多張蔡天鳳與鄺家成員於2022至2023年間聚會的照片，指即使2022年女兒發燒事件後，蔡與鄺港智、鄺港傑仍經常見面。譚同意，但稱雙方只是維持表面關係。譚指，蔡於發燒事件後始向他透露加多利山單位實屬自己資產，他聞言十分驚訝，認為「自己嘢嚟㗎，要盡快攞返」，但不想以硬碰硬方式處理。譚又稱，自該次事件後，蔡開始不容許鄺球再到加多利山單位，亦愈來愈不滿鄺家處理子女事宜的方式，曾形容鄺家「越嚟越恐怖」。不過，當辯方追問是否曾親眼見過鄺港智對蔡作出恐嚇或暴力行為時，譚承認沒有。

甚少過問蔡的投資安排 至於蔡天鳳財務狀況，譚承認甚少過問妻子投資安排；亦不知道加多利山單位有按揭貸款，及不知蔡曾將曼克頓山單位二按。辯方另提及譚2021年曾向澳門賭場借貸500萬元賭博並遭追債。譚指，跟蔡商量「(太陽城集團將澳門貴賓廳關閉)都執啦，冇公司喎 ，咁我還咪好傻仔？到有人嚟搵我哋時，佢自稱嚟幫太陽城收數，公司執咗，你話係就係，我唔想還。」並指「我正常人覺得，可以唔還、(就)唔想還」。譚指父親收到追債訊息後希望息事寧人，最終代為還債；他亦確認鄺球曾無償協助處理事件。

至於搬屋計劃，譚表示，蔡曾因子女升學因素考慮搬往屯門，亦曾設想自己、蔡及4名子女同住；另一方案則是由李瑞香繼續照顧兩名子女。