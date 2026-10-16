「蘿蔔快跑」下周東涌載客試乘 540張體驗券今起派發

自動駕駛車輛或為未來趨勢，但部分人仍認知不深，甚或存有疑慮。百度旗下自動駕駛車輛「蘿蔔快跑」，在機場及北大嶼山道路測試逾一年後，於下周三(21日)至11月3日在東涌舉行全港首個自動駕駛車輛公眾試乘活動，料約1千名市民參與體驗。540張實體乘車券今起在離島民政事務處派發，先到先得。百度昨安排傳媒試乘體驗，記者實測發現行車平穩順暢，表現與真人駕駛無異。
「蘿蔔快跑」體驗路線由東涌逸東邨1號停車場出發，途經松仁路及裕東路等，至東涌世茂喜來登酒店後折返，中途不設落客點。全程長約5.1公里，車程約15分鐘，車速則按照路段限制行駛。
本報記者昨參與體驗，發現車廂空間更寬敞，後座配備觸控屏幕，可自行調節座椅角度、空調溫度等，座椅更配備加熱及按摩等功能。車輛行經迴旋處時過彎平穩，整體過程安全順暢，體驗與真人駕駛無太大分別。基於現階段測試要求，車內現時仍配備一名後備操作員，全程雙手須輕觸軚盤，專注監控行車與路面情況。
540張實體乘車券今起派發，每券最多可供兩人一同乘搭；乘客須年滿8歲或以上、身高至少1.35米。百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黄文晞表示，現時東涌道路較多工程，沿途設有不少水馬及雪糕筒，亦有大型迴旋處等複雜路況。她強調，其自動駕駛系統已具備足夠的辨識與應對能力，團隊每日亦會部署多輛後備車輛待命，應對突發狀況；若遇上交通事故或其他突發事件，會立即通知運輸署等相關部門，保障乘客及員工安全。
她又指，希望透過活動讓公眾親身體驗自動駕駛安全與可靠性，並會在試乘後收集市民意見，未來會繼續完善技術，並進一步推動自動駕駛普及。