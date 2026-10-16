「蘿蔔快跑」下周東涌載客試乘 540張體驗券今起派發

自動駕駛車輛或為未來趨勢，但部分人仍認知不深，甚或存有疑慮。百度旗下自動駕駛車輛「蘿蔔快跑」，在機場及北大嶼山道路測試逾一年後，於下周三(21日)至11月3日在東涌舉行全港首個自動駕駛車輛公眾試乘活動，料約1千名市民參與體驗。540張實體乘車券今起在離島民政事務處派發，先到先得。百度昨安排傳媒試乘體驗，記者實測發現行車平穩順暢，表現與真人駕駛無異。

「蘿蔔快跑」體驗路線由東涌逸東邨1號停車場出發，途經松仁路及裕東路等，至東涌世茂喜來登酒店後折返，中途不設落客點。全程長約5.1公里，車程約15分鐘，車速則按照路段限制行駛。