本季推沙田石門住宅地 首三季1.5萬伙超預期 甯漢豪：供應目標非硬指標

政府公布今個財政年度第三季賣地計劃。今季推出位於沙田石門大涌橋路與安心街交界的一幅住宅用地，料可提供960個單位。計及市建局土瓜灣道項目，以及其他項目的供應，預料第三季私人房屋土地供應可達3,845個單位。連同首兩季土地供應，今年首三季合共供應約1.5萬個單位，超出預期1.26萬單位的供應目標。市場估計，地皮呎價約介乎5,000至8,000元。發展局長甯漢豪表示，供應目標並非硬指標，會持續評估市場供應步伐；又指今年市場氣氛向好，成熟社區用地有承接力，政府會配合市場需求。

今季推出的位於沙田石門的住宅用地屬今年度賣地表內土地，甯漢豪表示，地皮鄰近港鐵石門站，位於成熟社區，交通配套及周邊設施齊全，料受市場歡迎。甯漢豪又指，今季市建局將推出土瓜灣道發展項目，預計可提供約1,050個單位；私人土地發展及重建項目涉7個項目，約可提供1,835個單位。計及所有項目供應，預計今季的私人房屋供應達3,845個單位。連同首兩季供應，本財年首三季合共提供15,680個單位，已超出全年1.26萬單位的目標。

對於推地涉及單位供應高於目標，甯漢豪解釋，供應目標並非硬性的供應指標，住宅市場的年度供應數字或會受宏觀環境，以及政府協調項目以外的私人供應而有所變動，故一直以宏觀角度，整體評估市場供應步伐及趨勢。此外，部分由政府協調的發展項目，不論是北都、鐵路物業發展，以及市區重建項目等，都有一定時間性，以配合政府政策需要和當區整體發展，政府不會純粹因數字已達標便放慢步伐。她續指，今年市場氣氛整體向好，發展商對市場前景抱樂觀態度，對成熟市區用地亦有一定需求及承接力，政府會保持勢頭，推地配合市場要求。