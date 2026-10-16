粵艇南下今日首航　議員倡推跳島遊對接大型盛事吸引上岸消費

粵艇南下今日(16日)首航，首批有5艘內地遊艇經批准來港。立法會議員朱立威在電台節目表示，數字符合預測令人鼓舞，期望首階段的5艘遊艇訪港行程若暢順完成，船主返回內地將香港的便利與優質體驗廣傳後，可吸引更多持觀望態度的內地船主提出申請來港。

朱立威認為，初期發展階段的訪港遊艇數量尚少，現有海事服務供應商、香港仔避風塘一帶的補給站及海上加油站足以應付，但中長期來說，政府必須長遠規劃以實現遊艇經濟恆常化，在錨泊區附近的碼頭增設便捷的供水與充電設施，甚至考慮興建更多遊艇會等。在產業準備方面，本地與遊艇相關的業界已在積極探討和準備，南區鴨脷洲一帶的遊艇維修服務偏向高端，並具備零件配套，具備足夠的承接實力，維修業界正抱持觀望態度。他建議政府需發揮中央統籌角色，提供針對性的政策支持與宣傳，探討如何吸引這批高端遊艇客在港消費，從而帶動整個產業鏈的發展。