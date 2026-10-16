政府11.12舉辦孫中山先生誕辰160周年官方紀念儀式

為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，特區政府宣布，將於下月12日舉行孫中山先生誕辰160周年官方紀念儀式。

香港郵政將於同日發行特別郵票紀念孫中山先生誕辰160周年。政府部門和民間組織亦會於本月起舉辦一連串紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團、本地史蹟考察、親子問答比賽等，讓市民從多角度認識孫中山先生的生平事跡及貢獻。

相關活動資訊已上載於孫中山紀念館官方網站內的「紀念孫中山先生誕辰160周年」專題網頁，歡迎市民瀏覽網頁了解各項活動的詳情。