兩屋邨共48部𨋢工程失誤　工程師稱須調查原因不排除是監工問題

臺日電梯(香港)有限公司被揭發在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，有提交耐火門和門框組件的耐火效能測試報告，卻只根據要求安裝耐火門而沒有安裝相關門框，並報稱完工。理工大學電機及電子工程系客座教授何永業對於事件感到失望，因電梯公司應該清楚行業守則，事件反映行內的檢查和監察機制失效，相信涉事的前線工人、監督人員、電梯公司，以至政府部門都要認真檢討。

何永業今早(16日)在商台節目表示，有關組件是用以扣連牆身和升降機耐火門，以防發生火警時，火和煙從罅隙進入電梯和井道，甚至蔓延至其他樓層，如果漏裝就達不到原本效用。現時難以評估電梯公司沒有安裝相關組件的原因，但認為有關組件的價值不高，安裝方法相對簡單，相信承辦商並非意圖偷工減料以省卻成本。他推測可能是前線施工工人不了解該組件的關鍵防火功能，誤以為「多餘」而未有裝上，但強調工程師及管理人員未有妥善監工及檢查驗收，應檢視其責任，以及檢視制度上是否有不足。