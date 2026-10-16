蔡天鳳碎屍案｜譚方駿稱「只想取回屋企嘅嘢」　與鄺港智「此情不再」

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(16日)踏入第18日審訊，蔡天鳳配偶譚方駿被問及在2021年澳門欠下賭債500萬，他指最終由其父譚澤均歸還600萬元，多出的100萬元非利息，而是「茶錢」付予黑道中人。譚方駿透露，由於鄺球是前警員「黑白兩道都識人」，因此譚父向鄺球尋求協助尋找渠道還債，收債人在譚家還款後便沒有再騷擾譚家。

代表鄺球的大律師戴偉奧就澳門欠賭債事宜補問譚方駿，譚方駿在2021年於澳門賭場借款500萬元賭輸，後來由譚父譚澤均歸還600萬元。譚方駿回應指多出100萬是「茶水錢」，讓「黑道嘅人做啲嘢」、「做跑腿」，找出可以還債的人，不是利息，形容澳門賭廳「唔係真正嘅財務公司」，因此不會有利息，補充「真係飲茶錢」，「多咗呢100萬出嚟就係所謂嘅茶錢，請人飲下茶，搞返掂件事」、「呢度亦都可以問返我 Daddy，因為呢個最後係佢同佢（追債者）交涉」

譚方駿在主控郭莎樂覆問下透露，由譚父開支票透過鄺球還錢，「幫手搵渠道還錢比正確嘅公司或者人」，又指因無法弄清滋擾追債的人是否原來欠債的公司，同意是由鄺球幫忙查清向誰還款，因他是前警員、「黑白兩道都識人」。譚續指，父親跟他說給予鄺球的支票金額約590 萬元，鄺球收取該支票後，騷擾的事無再發生。

譚方駿稱與鄺港智「此情不再，我係指友情」

譚方駿指在蔡天鳳與鄺家發生爭執前，他與鄺港智關係「冇乜嘢」，但爭執後知悉蔡用譚家的錢，打本過千萬給鄺港智炒錶，坦言覺得不開心，並想取回「屋企嘅嘢」，自此後，他與鄺港智雖然仍因小朋友而與鄺港智維持關係，惟只是「表面上好友」，實際上「此情不再」，其後補充：「我係指友情」 。