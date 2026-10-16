騙案｜騎劫WhatsApp複製假群組　虛幣公司職員中伏轉走400萬元

其後，騙徒另建一個新群組，將真群組圖片、名稱、所有成員及其頭像全部複製，偽裝成原本的工作群組。接着，騙徒假扮客戶代表，以慣常方式向受害人提出虛擬貨幣兌換要求。受害人一如以往，先將加密貨幣匯到對方指定的錢包，再從客戶代表的虛擬貨幣帳戶扣除相關金額。

近日，一名從事虛擬貨幣兌換業務的公司職員墮入WhatsApp帳戶騎劫案。受害人與公司同事及數名客戶開設工作群，騙徒騎劫該職員的WhatsApp帳戶後，先封鎖其工作群組，再將群組內所有成員加入黑名單，令該職員無法透過WhatsApp與群組成員聯絡。

直至受害人發現該客戶的虛擬貨幣錢包不足扣減，於是致電客戶查詢，客戶表示從未提出過相關要求。受害人再細心觀察後，發現群組所有成員均為騙徒假冒復製，而自己的WhatsApp帳戶已連結至不明裝置，才驚覺帳戶早已被騙徒騎劫，最終公司損失逾400萬港元。

兩周逾150宗WhatsApp騎劫案 涉款逾1500萬

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾1,500萬港元。警方提醒，騙徒雖然看似「抄到足」，唯獨群組成員電話號碼不能與真群組相同，對話記錄發布時間亦不能複製，只要細心觀察，總會發現蛛絲馬跡。另外，市民可啟用雙重認證功能，同時不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤，亦避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號。任何經WhatsApp確認匯款前，記得先致電對方核實。