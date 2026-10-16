廉署起訴科技服務供應商等5人　涉藉空殼公司呃「科技券」資助

廉政公署今年初採取「震雷」行動，搗破一個貪污不法集團，涉嫌招攬傀儡申請人開設空殼公司，騙取科技券計劃下的政府科技資助。廉署經深入調查後，今早(16日)落案起訴科技服務供應商及空殼公司負責人共5人串謀詐騙，案件今午在東區裁判法院提訊。
被告簡焯匡(36歲)，科技服務供應商，被控4項串謀詐騙罪名，違反普通法。4名同案被告則各被控一項串謀詐騙罪名。他們分別為3名空殼公司負責人黎厚希、梁傲顯及張敦翔，以及中間人吳瑞琪，年齡介乎31至49歲。
涉及資助額逾160萬元
控罪指科技服務供應商簡焯匡涉嫌於2019年10月至2025年1月期間，分別與4名同案被告串謀詐騙創科署及生產力局，訛稱數間公司符合資格申請「科技券」資助，委聘了簡焯匡的3間公司提供服務並支付了服務費用，從而誘使創科署及生產力局批准該等申請及發放「科技券」資助。該等申請資助的公司由黎厚希、梁傲顯、張敦翔及他們的親友開設，或經吳瑞琪介紹，涉及資助額逾160萬元。
成功阻截批出及發放9400萬元資助
廉署調查其他案件時懷疑有人涉嫌貪污詐騙「科技券」資助而展開調查，創科署及生產力局於審批申請時，亦察覺有服務供應商曾多次申請而主動舉報。廉署經調查後發現涉案數間科技服務供應商涉及約470宗懷疑有問題的申請，資助額逾一億元。廉署採取「震雷」行動並與創科署及生產力局及早緊密聯繫，成功阻截批出及發放近九成資助，即9,400萬元。創科署及生產力局在廉署調查案件期間提供全面協助。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除會加控被告其他罪名及起訴其他涉案人士。