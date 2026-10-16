廉署起訴科技服務供應商等5人　涉藉空殼公司呃「科技券」資助

廉政公署今年初採取「震雷」行動，搗破一個貪污不法集團，涉嫌招攬傀儡申請人開設空殼公司，騙取科技券計劃下的政府科技資助。廉署經深入調查後，今早(16日)落案起訴科技服務供應商及空殼公司負責人共5人串謀詐騙，案件今午在東區裁判法院提訊。

被告簡焯匡(36歲)，科技服務供應商，被控4項串謀詐騙罪名，違反普通法。4名同案被告則各被控一項串謀詐騙罪名。他們分別為3名空殼公司負責人黎厚希、梁傲顯及張敦翔，以及中間人吳瑞琪，年齡介乎31至49歲。