蔡天鳳碎屍案｜「譚仔」創辦人譚澤均作供 指鄺球還押時要求他代付律師費

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(16日)踏入第18日審訊，蔡的家翁、譚仔米線創辦人譚澤均開始作供，指兒子譚方駿與蔡生活「非常開心」，而他亦非常鍾意媳婦，又指與妻子皆認為蔡有前夫與小孩無問題。

接受蔡天鳳曾結婚生子 譚澤均指其獨子譚方駿與蔡天鳳是拍拖情侶關係，因為當時蔡與鄺港智離婚手續未完成，故未能完成註冊結婚結成夫婦。譚澤均形容蔡天鳳與譚方駿相處「非常開心」，譚澤均亦「非常鍾意」蔡天鳳。譚方駿曾交代蔡天鳳有前夫，並與前夫育有子女，譚澤均與妻子邱美鳳均認為無問題，「佢自己揀嘅，我無意見，無唔高興」。 譚澤均指有為其子及蔡舉辦婚宴，給了蔡母張燕花399萬港元的禮金。他每月平均會其子及蔡生活費20至25萬港元，若是適逢過年或旅行會給更多，他亦給了蔡不少於8000萬港元以作投資，他補充指這筆錢是給兒子及蔡投資用的，但錢均交給蔡管理，原因是「我個仔無Abby(蔡)咁成熟」。

為還兒子賭債認識鄺球 就譚方駿在澳門欠下500萬港元賭債，譚澤均指在2022年初前往接種新冠疫苗，在葵芳停車場泊車時，有5個「惡形惡相」人士的在對面車位落車，指蔡及其子到澳門賭錢輸了，簽了單據欠債500萬港元。他們要求譚處理並留下聯絡電話，譚回家向其子及蔡詢問此事，二人建議先不要還款，因從新聞得悉賭場太陽城已倒閉，他則強調打算還錢及弄清楚事件，不要有「手尾」。譚方駿指之後收到訊息和電話被追數、又見到著黑衣人士在屋苑外徘徊，他擔心騷擾到家人和小朋友，他從蔡口中得知其前家翁鄺球曾是警察，於是請他幫忙處理，鄺球指自己認識人如師爺等，先後向譚索取約30萬及15萬港元指是「茶水錢」。譚按鄺要求將500萬港元以支票傳入鄺球的銀行帳戶。譚指他對錢傳入的是鄺球戶口曾感疑惑，但因當時無再被騷擾，便覺得鄺球如何處理事件並不重要，重要的是結果。

譚澤均續指2022年底收到鄺球來電，稱譚澤均早前存入500萬元至其銀行戶口，因此被商業罪案科調查，戶口遭凍結，要求借貸40萬元「臨過年要錢用」。譚稱蔡曾告誡他鄺球不可信，自從蔡與鄺家的人關係轉差，他對鄺家亦有「戒心」，故未有借足全數，但念在鄺球曾助他解決賭債事件，故借出25萬元，旺角警署門外以現金交收。譚稱鄺球「借完錢之後一蚊都冇還過，其實心裏預咗，還，開心，唔還，都唔會追㗎啦」。 控方指，譚澤均在蔡天鳳下落不明後收到律師行訊息，是鄺球寫給他的一封信的相片，內容是要求譚澤均為他聘請律師。譚澤均指鄺球當時正在還押，「想我幫佢，佢唔比保釋，想我幫佢請律師」，信件內容大概提及「我哋好好朋友，我為人好正直，現時處於非常不利狀態，我無錢請律師」，要求譚澤均為他代付律師費。譚澤均請教律師朋友後，「律師建議我唔使理佢」。替他落口供的警員亦曾稱，若收到任何訊息可以轉發警員，譚澤均因此沒有回應鄺球。

案件編號：HCCC 198/2025