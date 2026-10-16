旅遊熱點工作組第四季起推4旅遊項目　包括訪九巴車廠及廟宇漫遊

由政務司副司長卓永興領導的發展旅遊熱點工作組將於今年第四季起，逐步推出下一階段的4個項目。卓永興表示，透過加強跨部門統籌並結合社會各界力量，首階段推行的9個旅遊熱點項目廣受歡迎。工作組將於今年底起，分階段推出涵蓋工業品牌、微型藝術、宗教文化及地區風貌等主題的旅遊熱點項目，向旅客展現香港獨特的文化底蘊及城市面貌。

4個項目包括第二階段香港工業品牌旅遊，新增項目涵蓋九龍巴士車廠、港鐵「載遇‧站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等。旅客可透過「團進團出」形式參觀有關品牌設施，了解品牌的歷史及相關產品生產流程。