旅遊熱點工作組第四季起推4旅遊項目　包括訪九巴車廠及廟宇漫遊

由政務司副司長卓永興領導的發展旅遊熱點工作組將於今年第四季起，逐步推出下一階段的4個項目。卓永興表示，透過加強跨部門統籌並結合社會各界力量，首階段推行的9個旅遊熱點項目廣受歡迎。工作組將於今年底起，分階段推出涵蓋工業品牌、微型藝術、宗教文化及地區風貌等主題的旅遊熱點項目，向旅客展現香港獨特的文化底蘊及城市面貌。
4個項目包括第二階段香港工業品牌旅遊，新增項目涵蓋九龍巴士車廠、港鐵「載遇‧站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等。旅客可透過「團進團出」形式參觀有關品牌設施，了解品牌的歷史及相關產品生產流程。
第二個項目是香港微型城市展，香港杜莎夫人蠟像館將於今年第四季起，於山頂凌霄閣重塑香港微型城市展。新展覽將加入全新精緻的微型藝術展品，立體展現香港的地標建築、地道習俗及生活特色。
第三個項目是推廣宗教文化深度遊，華人廟宇委員會正陸續加強直轄廟宇的數碼化及文化推廣措施，包括在廟宇增設二維碼展示牌，以及透過手機應用程式，讓訪客以互動形式認識廟宇文物並換取文創紀念品。政府會進一步研究以廟宇為核心，串連各區具文化價值的歷史建築及古蹟，打造廟宇文化深度遊的漫遊路線。
第四個項目是元朗民政事務處將與地區團體合作，推出「元朗好時節」項目，鼓勵旅客全年按不同主題探索元朗地區特色，例如於天后誕到元朗市中心觀賞盛大的會景巡遊，以及於秋冬季節走訪自然生態景點，尋紅葉、覓候鳥。項目包括製作旅遊地圖、設立主題網站，以及在市中心和鄉郊地標附近增設特色資訊牌，預計今年第四季至明年第一季分階段推出。