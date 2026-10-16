彌敦道男為影巴士馬路狂奔百米 網民批罔顧安全：遲早出事(有片)

社交平台近日流傳一段影片，可見一名男子在晚上的彌敦道行車線上跑出馬路狂奔近百米，疑為會合友人一同拍攝巴士，其危險行為引發網民抨擊。

Facebook群組「車cam L（香港群組）」周三(14日)流傳一段長約23秒影片，拍下影片人士於晚上時分乘搭巴士，沿旺角彌敦道往太子方向行駛，當時很多店舖已經關門，車外有一名男子手持手機和孭背囊，沿馬路右線狂奔近百米，當時該段行車道未有其他車輛行駛，及後他跑到彌敦道和亞皆老街交界惠豐中心對開燈位，與早已在行人過路處等候的4名男子匯合，5人隨即一同拍攝駛至的巴士，影片期間傳出笑聲。

上載影片的網民在帖文中無奈表示：「以為做乜跑馬路，原來為咗影巴士」。片段引起大批網民斥責男子的行為罔顧安全：「冇車都唔應該咁！」、「離晒大譜」、「為咗影巴士？」、「遲早出事！」