重陽節｜消防加強巡邏高危地點　引三無人機科技助監察山火

後日(18日)是重陽節，不少人會登高或掃墓。消防處表示，每年約有600多宗山火，過去10年，在重陽節前後兩星期，平均有30宗左右，取決於當時的天氣。根據目前預測周日天晴，相對濕度徘徊在百分之60至80，預計好天氣會有很多市民登山掃墓，增加整體山火風險。

有見及此，消防處表示，明日(17日)起一連三日會設立高級指揮車及前線指揮中心，密切監察各區山火情況。根據過往數據，處方鎖定12個山火風險較高的高危地點，全部位處新界西及新界北一帶，包括元朗井坑山、橫洲、天水圍雞公山、上水華山及沙頭角上坦水坑等，將會聯同民安隊動員超過250人，組成12支巡邏小隊在高危地點駐守，一旦發現山火會盡快撲救。

消防處今年亦會利用3項無人機科技，協助監察山火。其中遙距空中偵測系統會以車作為流動平台，車尾設有自動化無人機機場，實時影像同追蹤位置會傳到高級指揮室。而實時人工智能影像分析平台，會由以往飛完再分析，改為一邊飛、一邊分析、一邊發出警示。平台設有山火煙霧及懷疑溺水人士兩套辨識模型，向人員發出警示。行動支援方面，處方引入最大起飛重量達150公斤、可負載80公升載水裝置的大型無人機，為偏遠或陡峭等位置提供空中輔助支援。