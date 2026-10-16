巴士加價｜議員﹕ 開價上到月球咁高　促政府做好把關

立法會交通事務委員會今日開會，討論4間專營巴士公司申請加價事宜。九龍西議員梁文廣形容兩年前的加價申請是「開天殺價、落地還錢」，今次開價更是「上到月球咁高」。部分巴士公司以盈利較去年同期減少逾五成作為加價理由，但梁文廣關注去年盈利基數正處於加價後的高位，加上短期油價波動的影響，自然會出現較大差距，說服力不足。梁文廣指出燃油費將來回落時，政府應要求巴士公司相應減價。

4間專營巴士公司提出加價，城巴(市區及新界)專營權提出17.7%加幅、九巴申請16%，嶼巴和龍運(九巴集團旗下)分別申請加價9.8%及8.1%。有立法會議員直指：「開價上到月球咁高」，促請政府做好把關。

議員不滿要市民一再埋單

至於民建聯港島西議員陳學鋒直指，巴士公司有經營壓力，不代表加價是合理。他要求政府正視能源價格衝擊，強調能源安全是國家安全的重要一環，必須有跨部門統籌及具體應對，不能每次都只討論巴士公司加價多少，由市民承擔代價。陳學鋒亦關注區內多條巴士路線經常在早上繁忙時間脫班，影響市民每天上班、上學。他反問﹕「連基本班次都未有保障，怎能要求市民一再埋單？」

運輸及物流局副秘書長葉海鷹表示政府審批加價申請時，會小心衡量市民的承擔能力，當局會一如以往地做好把關。他亦提到每次巴士公司申請加價時，當局都會全面檢視營辦商的財務狀況。若將來油價回落，營辦商因其他成本上升而提出加價，當局會將油價回落的因素列入考慮。