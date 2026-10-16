新皇崗口岸｜城巴B14提升為全日服務　試辦首階段維持至11.1

城巴宣布，由明日(17日)起，往返啟德、宋皇臺至皇崗口岸的城巴皇崗專線B14將大幅延長服務時間，由現時僅於上下午繁忙時間提供服務，全面提升至全日服務。有關安排以試辦方式實施，首階段維持至11月1日。

自皇崗口岸啟用以來，城巴持續分析乘客對於九龍市區及港島區往返皇崗口岸的交通需求。受惠於B14號線全程取道高速公路的優勢，乘客由啟德及宋皇臺出發，最快約40分鐘便能直達皇崗口岸，連日來吸引大批啟德、宋皇臺、九龍城及周邊地區的市民，率先體驗新路線及新口岸的便利。