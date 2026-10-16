新皇崗口岸｜城巴B14提升為全日服務　試辦首階段維持至11.1

城巴宣布，由明日(17日)起，往返啟德、宋皇臺至皇崗口岸的城巴皇崗專線B14將大幅延長服務時間，由現時僅於上下午繁忙時間提供服務，全面提升至全日服務。有關安排以試辦方式實施，首階段維持至11月1日。
自皇崗口岸啟用以來，城巴持續分析乘客對於九龍市區及港島區往返皇崗口岸的交通需求。受惠於B14號線全程取道高速公路的優勢，乘客由啟德及宋皇臺出發，最快約40分鐘便能直達皇崗口岸，連日來吸引大批啟德、宋皇臺、九龍城及周邊地區的市民，率先體驗新路線及新口岸的便利。
經審視整體營運數據後，城巴於該路線開辦首星期，已即時向運輸署申請延長服務時間。由明日(17日)起，B14號線前往皇崗口岸的北上班次，服務時間將擴展至每日上午8時至晚上9時；由皇崗口岸開出的南下班次，則提升為每日上午8時至晚上11時。有關服務時間以試辦方式進行，首階段維持至11月1日，並視乎實際的乘客需求，積極考慮將全日服務安排恆常化。
B13即日起加開快速班次
城巴相信，全新服務時段能進一步鼓勵各區乘客，善用城巴現有的巴士網絡或鐵路網絡(宋皇臺站)，全日輕鬆轉乘B14號線往返皇崗口岸。同時，為方便市民於重陽節長假期體驗新口岸，城巴皇崗專線B13即日起加開快速班次，不途經錦田、新田，縮短整體車程，乘客由中環上車前往口岸僅需48分鐘，由北角上車亦只需58分鐘。
城巴會密切留意口岸客量需求，並已預留充足的後備巴士及車長人手，按實際情況適時加密班次以迅速疏導人潮，確保口岸交通順暢。