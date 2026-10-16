女子港鐵站被淋上不明白色透明液體　揭發26歲IT男曾3度肇事

一名女子在尖沙咀港鐵站扶手電梯，被男子從後向小腿淋上不明白色透明液體。警方拘捕26歲男子，會暫控被捕人3項猥褻侵犯及1項傷人罪，案件明日於西九龍裁判法院提堂。

報案人指出本月2日在尖沙咀站扶手電梯，被一名男子從後淋上不明白色透明液體。受害人隨即質問該名男子，在男子企圖逃走期間，雙方拉扯，導致受害人右手手指嚴重受傷，男子則逃去無蹤。油尖警區情報組根據情報分析，並主動進行網絡巡邏，發現有其他女受害人有相似遭遇，並於網上討論區講述案發經過。警方主動聯絡兩名受害人，揭發疑犯今年1月分別於尖沙咀港鐵站及商場扶手電梯上，曾以相同犯案手法，從後向她們的大腿淋上不明液體。