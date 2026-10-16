潮玩夜市10.23至10.25九龍城舉行　推出期間限定聯乘美食

九龍西潮人聯會主辦的「潮玩夜市」，將於本月23日至25日在九龍城賈炳達道公園足球場舉行。夜市會聯同九龍城區內餐飲商戶推出限定潮食，冀以文化傳承帶動社區活力，打造九龍城秋季文化盛事。
今年潮玩夜市增設僑批文化專區，展示僑批歷史資料，通過實物展陳與僑批局場景，還原早年潮籍鄉親外出謀生、以「銀信合一」的僑批牽繫家鄉的歲月點滴，市民可以在攤位書寫自己的「僑批」。此外，現場設有工夫茶、紅桃粿工作坊及潮汕文化體驗攤位。
大會今年繼續邀請潮汕本土英歌隊來港。有別於以往，本次英歌表演打破場地界限增設巡遊互動環節。英歌隊將於10月24至25日下午4時起，在九龍城區內展開巡遊，讓大眾感受英歌舞剛勁豪邁的氣韻與獨特魅力，實現「非遺就在身邊」的沉浸式體驗。
潮玩夜市日期
10月23日下午4時至晚上9時
10月24日下午12時至晚上9時
10月25日下午12時至晚上9時
為擴大文化活動效應，帶動九龍城區內消費活力。市區重建局聯同區內餐飲商戶推出「期間限定聯乘美食」及專屬消費優惠，實現「逛夜市、品美食、遊社區」的多元體驗，以文化活動賦能社區經濟。
九龍西潮人聯會常務副會長劉偉光表示，潮玩夜市堅持以大眾喜聞樂見的形式及主題，希望承載香港及潮汕地區的共同記憶。今年潮玩夜市全面升級，「英歌入社區」也是希望打破文化邊界，讓傳統文化走進市民身邊。他希望透過潮玩夜市活動，向大家展現潮汕文化的活力與底蘊，推動香港與潮汕地區的文化交流傳承，尤其吸引年輕一代認識參與，令潮汕文化在香港這片土地上生生不息、發揚光大。