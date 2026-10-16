潮玩夜市10.23至10.25九龍城舉行　推出「潮食聯乘計劃」

九龍西潮人聯會主辦的「潮玩夜市」，將於本月23日至25日在九龍城賈炳達道公園足球場舉行（陳芷晴攝）

九龍西潮人聯會主辦的「潮玩夜市」，將於本月23日至25日在九龍城賈炳達道公園足球場舉行。夜市會聯同九龍城區內餐飲商戶推出限定潮食，冀以文化傳承帶動社區活力，打造九龍城秋季文化盛事。

今年潮玩夜市增設僑批文化專區，展示僑批歷史資料，通過實物展陳與僑批局場景，還原早年潮籍鄉親外出謀生、以「銀信合一」的僑批牽繫家鄉的歲月點滴，市民可以在攤位書寫自己的「僑批」。此外，現場設有工夫茶、紅桃粿工作坊及潮汕文化體驗攤位。