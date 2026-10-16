灣仔女子聲稱執法影行車證掀騙案疑雲　運輸署證實屬外判員工：只負責統計

灣仔出現騙徒收集資料疑雲。有駕駛者在蘭杜街路旁泊車期間，發現一名女子遠距離拍攝其座駕後，再上前拍攝其行車證。他擔心女子是釣魚騙案的騙徒之一，負責在街頭收集車牌及司機聯絡電話，遂落車阻止。他聲稱，雙方爭論期間女子自稱受運輸署委託執法，又取出一張只有員工編號，但沒有姓名、相片的證件。他認為女子身份極度可疑，事後公開事情經過呼籲公眾提防。運輸署回覆《am730》查詢時，確認該女子為署方服務供應商外判統計員，並已責成涉事供應商。

事主憂與「泊錯位」釣魚詐騙關

運輸署不時委託服務供應商進行交通及運輸統計，收集數據作規劃及管理之用。有駕駛者周四在社交平台發帖指，在路旁泊車後被一名女子從遠處拍攝其座駕，隨後對方愈行愈近並拍攝其行車證，「我意識到唔對路，立刻跳落車截停同阻止佢。」他引述女子當時回應指「受運輸署委託嚟執法」，亦遭對方指出其座駕停車位置「壓到傷殘人士車位嘅白線」。

涉事駕駛者隨後要求女子出示證件，指對方支吾以對一陣子後，終取出一張沒有姓名和照片的「調查員證」，從帖文照片可見證件上只有調查員編號和有效日期，旁邊印有一個二維碼，掃描後可見一句訊息「這是調查員證SURVEYOR CARD，煩請配合調查，謝謝。」涉事駕駛者擔心，女子的行為與釣魚簡訊詐騙手法有關，即派員在街頭收集車牌及司機聯絡電話資料後，再謊稱「車輛泊錯別人車位」的騙案，遂將經歷公開希望提醒一眾車友，「遇到類似情況一定要提高警覺，切勿隨便俾人影行車證，亦千祈唔好即場交任何『罰款』！」