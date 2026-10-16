灣仔女子聲稱執法影行車證掀騙案疑雲　運輸署證實屬外判員工：只負責統計

灣仔出現騙徒收集資料疑雲。有駕駛者在蘭杜街路旁泊車期間，發現一名女子遠距離拍攝其座駕後，再上前拍攝其行車證。他擔心女子是釣魚騙案的騙徒之一，負責在街頭收集車牌及司機聯絡電話，遂落車阻止。他聲稱，雙方爭論期間女子自稱受運輸署委託執法，又取出一張只有員工編號，但沒有姓名、相片的證件。他認為女子身份極度可疑，事後公開事情經過呼籲公眾提防。運輸署回覆《am730》查詢時，確認該女子為署方服務供應商外判統計員，並已責成涉事供應商。
事主憂與「泊錯位」釣魚詐騙關
運輸署不時委託服務供應商進行交通及運輸統計，收集數據作規劃及管理之用。有駕駛者周四在社交平台發帖指，在路旁泊車後被一名女子從遠處拍攝其座駕，隨後對方愈行愈近並拍攝其行車證，「我意識到唔對路，立刻跳落車截停同阻止佢。」他引述女子當時回應指「受運輸署委託嚟執法」，亦遭對方指出其座駕停車位置「壓到傷殘人士車位嘅白線」。
涉事駕駛者隨後要求女子出示證件，指對方支吾以對一陣子後，終取出一張沒有姓名和照片的「調查員證」，從帖文照片可見證件上只有調查員編號和有效日期，旁邊印有一個二維碼，掃描後可見一句訊息「這是調查員證SURVEYOR CARD，煩請配合調查，謝謝。」涉事駕駛者擔心，女子的行為與釣魚簡訊詐騙手法有關，即派員在街頭收集車牌及司機聯絡電話資料後，再謊稱「車輛泊錯別人車位」的騙案，遂將經歷公開希望提醒一眾車友，「遇到類似情況一定要提高警覺，切勿隨便俾人影行車證，亦千祈唔好即場交任何『罰款』！」
運輸署：須確保統計員清晰說明目的
運輸署回覆《am730》查詢指，確認圖中女子為署方服務供應商的外判統計員。署方稱，周四下午該統計員在蘭杜街進行非咪錶路旁泊車位及其附近路面的使用情況統計，期間需觀察及記錄停泊車輛的類別、行車證等基本資料作統計用途，並不會收集個人資料，又澄清有關外判統計員只負責收集統計數據，並不涉及任何交通執法工作。
不少留言都質疑女子出示的調查員證真偽。就統計員身份證明，運輸署說所有統計員在進行統計時，均須佩戴由服務供應商發出的員工證，並隨身攜帶運輸署發出的正式委託信供查閱，信中列有署方負責職員的聯絡電話，方便市民致電核實身分。就今次事件引起的誤會，運輸署已責成涉事服務供應商嚴格要求統計員於工作期間佩戴員工證，並加強前線員工培訓，確保統計員向公眾清晰說明統計目的及主動出示本署委託信，避免同類情況再次發生。