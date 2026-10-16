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出版：2026-Oct-16 22:13
更新：2026-Oct-16 22:13

連爆九龍城4住宅掠財10萬 警拘兩男揭另涉5案損失160萬

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九龍城警區重案組第二隊主管偵緝高級督察曾嘉俊交代九龍城農圃道一幢私人住宅大廈連環爆竊案情。

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝高級督察曾嘉俊交代九龍城農圃道一幢私人住宅大廈連環爆竊案情。

九龍城農圃道一幢私人住宅大廈周三（14日）發生4宗連環爆竊案。4個住宅單位被搜掠，損失包括現金、名貴手錶及信用卡等，總值約港幣10萬元。另外，有受害人的信用卡被盜後，遭人進行未經授權網上交易，涉及金額約港幣3萬元。

一人為非法入境內地男

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝高級督察曾嘉俊表示，接手調查後翻查閉路電視包括「銳眼計劃」下安裝鏡頭，並經情報分析迅速鎖定兩名疑犯。調查發現，一名相信是非法入境的內地男子，趁住戶深夜熟睡時，經廚房窗或露台門潛入單位搜掠，得手後將偷取的信用卡交予另一本地男子，用作網上欺詐交易。

調查亦顯示，在7月至10月期間，分別在九龍城窩打老道及長沙灣延坪道發生了另外5宗私人住宅爆竊案。當中疑犯犯案手法相似，都是趁深夜時分經廚房窗或露台門潛入私人住宅，相信都是與該兩名疑犯有關。該5宗案件的失物包括現金、珠寶首飾及手袋等，總值約港幣160萬元。

周四（15日），九龍城警區刑事部分別在深水埗區及尖沙咀區採取拘捕行動，以「入屋犯法罪」及「非法入境」罪拘捕該名54歲內地男子，並以「處理贓物」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名34歲本地男子。

行動中，警方起回一隻屬於受害人的名貴手錶，以及被捕人犯案時的衣物和鞋，並檢獲一部信用卡機、兩張信用卡及5張交易收據等證物。初步調查顯示，被捕人利用該部信用卡機進行海外網上信用卡交易，直接透過受害人的信用卡盜取金錢。另外，警方亦檢獲手套、繩索等物品，相信與案有關。

兩名被捕中國籍男子均報稱無業，他們現正被警方扣留調查。警方會繼續追查失物下落及是否有人涉案，不排除有更多人被捕。

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