連爆九龍城4住宅掠財10萬 警拘兩男揭另涉5案損失160萬

九龍城警區重案組第二隊主管偵緝高級督察曾嘉俊表示，接手調查後翻查閉路電視包括「銳眼計劃」下安裝鏡頭，並經情報分析迅速鎖定兩名疑犯。調查發現，一名相信是非法入境的內地男子，趁住戶深夜熟睡時，經廚房窗或露台門潛入單位搜掠，得手後將偷取的信用卡交予另一本地男子，用作網上欺詐交易。

九龍城農圃道一幢私人住宅大廈周三（14日）發生4宗連環爆竊案。4個住宅單位被搜掠，損失包括現金、名貴手錶及信用卡等，總值約港幣10萬元。另外，有受害人的信用卡被盜後，遭人進行未經授權網上交易，涉及金額約港幣3萬元。

調查亦顯示，在7月至10月期間，分別在九龍城窩打老道及長沙灣延坪道發生了另外5宗私人住宅爆竊案。當中疑犯犯案手法相似，都是趁深夜時分經廚房窗或露台門潛入私人住宅，相信都是與該兩名疑犯有關。該5宗案件的失物包括現金、珠寶首飾及手袋等，總值約港幣160萬元。

周四（15日），九龍城警區刑事部分別在深水埗區及尖沙咀區採取拘捕行動，以「入屋犯法罪」及「非法入境」罪拘捕該名54歲內地男子，並以「處理贓物」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名34歲本地男子。