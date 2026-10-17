45歲男學生涉麻雀館以鏡頭出千贏2.4萬　經理指被告坐姿可疑

一名報稱是學生的45歲男子，涉2024年在旺角一麻雀館，把攝錄鏡頭放在手袖內「出千」，並疑因此贏得逾2.4萬元，惟他遭麻雀館經理發現，及帶到後巷檢查，最終報警處理。男學生否認「出千」。案件周五（16日）在西九龍裁判法院開審。 被告周向前（45歲，報稱學生）被控一項在賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢。控罪指，他在2024年12月6日，在旺角上海街金濠麻雀娛樂，在賭博過程中或在與賭博有關方面，以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，為自己或任何其他人士贏取其他人港幣2.47萬元，即欺騙其他人，使他在博彩遊戲「麻雀」中贏取其他人的金錢或其他財產。

控辯雙方承認事實指，被告當日下午1時進入涉案麻雀館，當時身穿黑色Polo衫及戴上藍牙耳機，兌換28,000港元的籌碼，參與館內的「跑馬仔」局，每局兩千或四千元。被告隨後在30分鐘打了9局麻雀，共贏了26,000港元，扣除麻雀館將抽取的5%佣金後，被告最後贏得的金額數目為24,700港元。被告後來被帶到後巷，期間反抗逃走，最後在廣東道被截獲。辯方透露，將爭議案中搜出的證物是否屬於被告。 被告被帶到後巷檢查即拔足狂奔 時任麻雀館經理朱家言（音譯）供稱，他負責招呼客人，及監察客人打牌情況有否異常。朱確認被告非首次到麻雀館打牌，期間留意到被告的坐姿奇怪，其左手偏向麻雀桌的左邊衣袖，左手有一個位置隆起，故懷疑被告「出千」，遂叫其他職員帶被告到後巷檢查。未幾他透過耳機聽到後巷有人逃跑，遂前往察看。當時他在後巷見到被告脫下外套，及藏在衣服內的鏡頭及器材。

不曾捉到被告出千 「打牌都係輸多」 朱在盤問下同意，以往不曾捉到被告「出千」，又指他「打牌都係輸多。」辯方指當天被告贏錢，所以才引起朱的注意，朱不同意。辯方指當時被告其實已欠麻雀館6萬元，朱知道被告贏錢，才把他帶到後巷並要求還款。朱稱不記得被告是否有欠款。 辯方質疑，朱聲稱自被告入座已疑他「出千」，但等了半小時才採取行動。朱解釋即使懷疑被告，亦有待觀察，另同意自己不清楚被告打麻雀時，身上有否任何器材，且即使被告身上有器材，也不清楚有關器材是否有運作。

案件編號：WKCC 5408/2024