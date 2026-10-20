新皇崗口岸｜據報人手短缺前線求助　陳祖光引消息：源於WhatsApp群組

新皇崗口岸上周一(12日)開通，有報道指多名前線入境事務主任集體向口岸管理層發信，指前線人手嚴重短缺，部分主管室懸空、無人接聽求助電話，以及沒有時間休息等，提出多項建議，包括增加入境事務主任人手至現時每更的1.5倍，並調配熟練及有能力的同事支援。信中又指，口岸設計缺陷衍生額外工作，離境大堂需頻繁處理行程取消、查詢等事項，又指「合作查驗」通道技術未成熟，市民旅客經常被卡關再要入境事務主任檢查，需重新到人手通道排隊，容易引起鼓譟。

入境處發言人表示留意到並關注外界流傳的相關信息，亦已對信息內容作出了解。處方在口岸開通前已增聘人員，一直重視員工的工作情況，並與員工及工會保持有效溝通，明白前線人員在口岸開通初期面對的工作壓力，衷心感謝及肯定同事面對繁重通關需求時，仍然秉持專業態度，謹守崗位，全力以赴提供優質高效的出入境服務。 處方表示，會繼續與內地相關部門保持緊密溝通，密切監察皇崗口岸的運作情況，並按實際運作需要，適時採取應對及改善措施，靈活調派人手，確保旅客和車輛通關暢順有序。

對於有指工作群組傳來排山倒海的求救訊息，曾任警務人員的立法會議員陳祖光今早(20日)在商台節目表示，據其了解原訊息是源自員工WhatsApp群組，目的就是讓管理層看到，而現時已達到預期效果。

5% 旅客受阻便會引致擠塞

陳祖光強調當日所有櫃檯已全部開放，即使人手增加，也只是用於輪換休息、頂替吃飯或現場指揮調動。過去在警隊參與大型活動時也經常面臨「冇飯食」的情況，這確實不理想，前線對此有所預期，但管理層仍應有合理的調度。針對「卡關」成因，他認為除了人手以外，還涉及程序問題。新口岸的「一站三通」系統在正常情況下非常快捷，但若遇到小朋友、證件未登記、或手機沒電等突發問題，只要有5%的旅客受阻，在每小時過萬人流的衝擊下便會引致擠塞。他促請入境處和保安局研究優化程序，並在高峰期考慮靈活調配，如聘請退休人員協助掃碼等，以紓緩前線壓力。