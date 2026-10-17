尖沙咀MMA涉黑幫同門內訌 反黑組拘兩男 現場遺開山刀藤條 (更新)

尖沙咀鬧市周五(16日)傍晚上演街頭MMA。社交平台流傳多段短片，顯示尖沙咀加連威老道有多名男子在街頭激烈互毆追逐，現場一片混亂。當中有人手持武器還擊，有人胸前染滿鮮血，亦有女子調停。警員接報趕至時，涉案眾人已經鳥獸散無蹤，目前警方仍在追查案發原因及疑犯下落。消息稱，懷疑事件涉及黑幫同門內訌。

據了解，油尖警區反黑組第一隊經調查後，拘捕兩名分別32及36歲、有黑幫背景的男子。警方仍在追緝其餘涉案者。警方在現場蒐證，於一個紅白藍膠袋內，發現一把開山刀及一條藤條，懷疑為涉案武器。