尖沙咀MMA涉黑幫同門內訌 反黑組拘兩男 現場遺開山刀藤條 (更新)

尖沙咀鬧市周五(16日)傍晚上演街頭MMA。社交平台流傳多段短片，顯示尖沙咀加連威老道有多名男子在街頭激烈互毆追逐，現場一片混亂。當中有人手持武器還擊，有人胸前染滿鮮血，亦有女子調停。警員接報趕至時，涉案眾人已經鳥獸散無蹤，目前警方仍在追查案發原因及疑犯下落。消息稱，懷疑事件涉及黑幫同門內訌。
據了解，油尖警區反黑組第一隊經調查後，拘捕兩名分別32及36歲、有黑幫背景的男子。警方仍在追緝其餘涉案者。警方在現場蒐證，於一個紅白藍膠袋內，發現一把開山刀及一條藤條，懷疑為涉案武器。
10男拳來腳往有人染血 警到場前四散
警方周五傍晚6時34分接獲報案，指尖沙咀加連威老道34號對開有人打鬥，據報現場涉及約10名男子，有人受傷流血；亦有人手持木棍，並有一輛私家車牽涉在內。警員接報趕抵現場，參與打鬥人士已經逃去，案件列作「在公眾地方打鬥」跟進，暫未有人被捕。
有人持長棍攻擊敵方
影片可見，至少5名男子在街邊打鬥，眾人拳來腳往爆粗叫囂，現場極為混亂，一名白衫男子胸前染滿鮮血，身邊有女伴調停。期間有男子奔跑，被另一趕至男子凌空起腳施襲，眾人於街頭追逐，另有人於七人車內拉扯推撞，白衣男未理會自身傷勢，亦加入「戰場」。及後有人手持長棍作武器扑打倒地人士，經一輪「大亂鬥」後，涉事人士登上私家車司機位驅車離開現場，他人也徒步逃去，現場目擊市民報警。