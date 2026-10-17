新皇崗口岸｜羅淑佩：冀內地客看演唱會後不趕返內地 延長留港消費

不少內地客在啟德體育園觀賞演唱會後，會馬上趕回內地。文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，隨著新皇崗口岸星期一啟用，旅客有多一個口岸選擇是好事，由於是24小時運作，會觀察稍後舉行的大型演唱會，他們出行模式有否改變，期望推動旅客繼續留港消費。

羅淑佩於商台節目《政經星期六》表示，會觀察內地客「會不會仍然這樣趕」，還是會用東鐵綫或是落馬洲支綫到皇崗，如他們可以不用這樣趕，可以幫助地區經濟，例如在啟德體藝館或零售館食宵夜後才離開。她又提到，票尾經濟不單帶旺啟德體育園附近的地區，旅發局將會有新的應用程式，旅客可以見到商戶提供的票尾折扣或活動。