新皇崗口岸｜羅淑佩：冀內地客看演唱會後不趕返內地 延長留港消費

不少內地客在啟德體育園觀賞演唱會後，會馬上趕回內地。文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，隨著新皇崗口岸星期一啟用，旅客有多一個口岸選擇是好事，由於是24小時運作，會觀察稍後舉行的大型演唱會，他們出行模式有否改變，期望推動旅客繼續留港消費。
羅淑佩於商台節目《政經星期六》表示，會觀察內地客「會不會仍然這樣趕」，還是會用東鐵綫或是落馬洲支綫到皇崗，如他們可以不用這樣趕，可以幫助地區經濟，例如在啟德體藝館或零售館食宵夜後才離開。她又提到，票尾經濟不單帶旺啟德體育園附近的地區，旅發局將會有新的應用程式，旅客可以見到商戶提供的票尾折扣或活動。
信能達到全年訪港旅客5380萬人次預期
羅淑佩表示，本港今年餘下時間仍有多場盛事及會展活動，同時亦有的APEC財長會議，預計年尾會帶來很多旅客，她對全年訪港旅客能夠達到5380萬人次好有信心。今年頭9個月訪港旅客已有4070萬人次，較去年有雙位數的增幅。她提到，今年面對一個挑戰，就是受燃油價格上升影響，短途例如東南亞旅客來港數目下降，不過內地及長途旅客數目理想。
另外，羅淑佩說，國慶黃金周期間錄得超過141萬人次內地旅客超出預期及去年的數字，由於今年的中秋節在9月尾，當時已有很多旅客來港，維園的特色綵燈會更吸引73萬人次到訪。她指出，本港交通比以前更方便，加上新皇崗口岸效應，未來會多做一些既有特色而又期間限定的活動，吸引不同旅客。