新皇崗口岸｜鄧炳強：整體運作順暢　重陽長假單日客量必破10萬

新皇崗口岸周一（12日）起營運。保安局局長鄧炳強今日（17日）在港台節目《星期六問責》表示，開通至今整體運作暢順，平均每日處理超過8萬人次旅客通關。過去數個工作日旅客人次，平均較以往上升逾1.5倍，最高峰時接近2倍。他預期今日開始一連三日長假期出現人流高峰，部分人會在重陽節掃墓，高峰日單日人次必然突破10萬，當局將預留充裕人手。
鄧炳強表示，新皇崗口岸整體運作順暢，過去幾日每日約有8萬多人次旅客，昨日則有超過9.2萬人次，以往皇崗口岸每日只有約3、4萬人次。旅客等候時間一般少於5分鐘，最多人的時候，等候少於15分鐘，很多是直行直過，或者只有一、兩人排隊，同以往相若，但由於只需要排一次隊就完成出入境，效率至少提升4倍。
至於車輛通過方面，鄧炳強表示，日均大約9000多架次車輛過關，數目同以往相若，某些日子車次更少，因為某類型車牌才能使用新口岸。
羅湖和落馬洲支線口岸過境人次下降3%至7%
他又說，羅湖和落馬洲支綫過境人次下降3%至7%，即減少大約一至兩萬人次，相信旅客轉為使用新皇崗口岸。他透露，將會考慮在沙頭角連接內地口岸，採用「合作查驗、一次放行」通關模式。
運輸署昨日表示，為配合今日起一連三日重陽節前後的假期及往後的人流高峰時段，新皇崗口岸將實施特別交通及公共運輸安排，加快疏導人流，呼籲市民應提早計劃行程，按需要選擇合適口岸過關，不必急於使用新口岸。