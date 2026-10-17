iPhone Duo預購｜逾110人報案稱遭盜卡預購涉款460萬 警質疑蘋果未有積極承擔企業應有責任

iPhone Duo。

蘋果公司Apple於香港時間周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，不過多名網民晚上在社交平台發文指，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊，有部份人是成功預購者，但被重覆碌卡，也有人預購失敗仍被多次碌卡，有累計交易額約17.5萬元，亦有網民聲稱無訂購iPhone Duo亦被碌卡。 涉及多間銀行 最大一宗損失金額近23萬 警方將案件暫列「以欺騙手段取得財產」，交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，警方今日（17日）下午5時在灣仔警察總部交代案情。網絡安全及科技罪案調查科高級督察盧震綱表示，繼早前iPhone 18 Pro預購事件後，昨晚iPhone Duo預購期間，警方再接獲至少110名市民報案，指其信用卡疑被盜用，進行iPhone Duo預購交易，涉款約460萬元。對於同類事件再次發生，以及相關可疑交易對市民造成不便，警方對此高度關注，懷疑信用卡被盜用涉及多間銀行，案中單一損失最大金額為229,780元，大約為12部iPhone Duo。





於iPhone 18 Pro預購事件發生後，警方、金管局聯同銀行業界均非常重視同類事件。除刑事調查外，警方一直與蘋果公司保持緊密聯絡，探討一切可行預防措施。蘋果其後表示已採取部分措施，包括檢視及調整欺詐風險模型、增加人手監察交易情況。 批蘋果未啟用3DS交易驗證 警方曾多次向蘋果提出建議要求盡快啟用3DS，即國際通用的網上信用卡交易驗證機制，透過發卡銀行要求持卡人進行額外驗證，例如輸入一次性密碼或經銀行App確認。不過，蘋果在昨晚iPhone Duo預購中仍未啟用3DS，令同類欺詐未能有效堵截。對於蘋果未有積極承擔企業應有責任，讓不法分子有機可乘，警方對此高度關注。蘋果上次已因同一原因發生iPhone 18 Pro預購欺詐事件，今次又再發生同類情況，令人極度遺憾。警方期望蘋果公司盡快落實有效預防措施，包括啟用3DS，避免同類欺詐再次發生。

警方提醒市民，如發現信用卡有可疑交易，請立即通知發卡銀行、蘋果公司及報警，讓有關方面適時處理個案，避免損失。有關詐騙案件暫時列作「以欺騙手段取得財產」，交由網絡安全及科技罪案調查接手調查。就今次事件，警方會繼續與蘋果公司密切聯絡，盡快取消所有可疑交易，確保市民不會蒙受損失。 另外，就上次iPhone 18 Pro預購事件涉及大量交易數據，調查仍在進行中，警方至今已接獲1572宗報案，涉及金額約3100萬元，暫未有人被捕，強調會繼續追查涉案人士。

蘋果表示，已收到的iPhone Duo 訂單均會在處理前接受審核，正盡快識別已被提交的交易，並會取消任何欺詐交易。 滙豐發言人表示，留意到網上有手機預購的重複交易及未經授權信用卡交易的相關討論。客戶毋須就重複交易負責，銀行會識別並取消交易。就未經授權交易，客戶可透過滙豐香港應用程式或致電客戶服務熱線暫停信用卡。對於已合理及謹慎使用信用卡並及時通報的客戶，銀行會按信用卡組織規則協助完成退款流程。發言人說，3-D Secure 可提供額外保障，但是否採用，由商戶決定。

方保僑呼籲蘋果全面啟用3DS功能 並優化防重複扣款機制 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，對於此次iPhone Duo開售引發的信用卡爭議，須分開兩種情況來分析，第一種是購買手機時遭「重複扣款」，這主要是開售時網絡擁堵、系統回應延遲，導致用戶或是商户網站重複提交交易請求，屬於伺服器流量超出負荷的技術問題。一般銀行會檢查授權交易之後沒有扣帳，便會取消該項重複的交易。第二種是未曾購買卻接獲「盜刷通知」，這則涉及嚴重的安全漏洞。不法分子利用先前透過釣魚網站或資料外洩取得的信用卡資料，趁新機開售交易量龐大時進行集體盜刷。主因在於蘋果官網至今仍未全面強制啟用 3DS 雙重驗證（如一次性短訊驗證碼OTP 或者利用銀行程式授權交易），致使不法分子僅憑基本卡號資料即可完成付款。

方保僑呼籲蘋果公司儘快全面啟用3DS功能，從源頭堵截詐騙交易，並優化後台防重複扣款機制。同時提醒市民若發現任何未授權扣款，應立即聯絡發卡銀行凍結信用卡並向警方報案。