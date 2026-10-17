鄧炳強：粵澳消防將參與本港特大火警救援 外圍射水暫不會入火場

特區政府與澳門及廣東省政府落實大灣區聯合應急救援機制。保安局局長鄧炳強今日（17日）於商台節目《政經星期六》表示，特區政府已經加強與內地及澳門消防的協作能力，日後一旦發生特大火警，內地及澳門消防可能會來港救火，參與外圍射水工作，但暫時仍然未能進入火場，因需考慮通訊制式與救火做法差異，待理順安全細節後再逐步推進，事故總指揮則由事發當地的官員出任。

相關救援車輛、人員和器材已預先獲三地認證，免除口岸冗長的複核程序。兩地消防已在港進行過實地演練，觀察本港的火場，以往內地消防未能即時用本港街喉，經演練後現時只須接駁器就能在街喉取水。