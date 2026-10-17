鄧炳強：粵澳消防將參與本港特大火警救援 外圍射水暫不會入火場

特區政府與澳門及廣東省政府落實大灣區聯合應急救援機制。保安局局長鄧炳強今日（17日）於商台節目《政經星期六》表示，特區政府已經加強與內地及澳門消防的協作能力，日後一旦發生特大火警，內地及澳門消防可能會來港救火，參與外圍射水工作，但暫時仍然未能進入火場，因需考慮通訊制式與救火做法差異，待理順安全細節後再逐步推進，事故總指揮則由事發當地的官員出任。
相關救援車輛、人員和器材已預先獲三地認證，免除口岸冗長的複核程序。兩地消防已在港進行過實地演練，觀察本港的火場，以往內地消防未能即時用本港街喉，經演練後現時只須接駁器就能在街喉取水。
廣東省消防救援總隊及澳門消防局曾於8月派員來港參與為期5天的「粵港澳三地跨境滅火救援交流培訓」，期間於銅鑼灣軒尼詩大廈火警實地觀摩香港消防人員的滅火工作及了解香港樓宇消防設施，汲取寶貴經驗。
商場閉路電視鏡頭接入「銳眼」系統
施政報告提出，提升999緊急求助電話服務，鄧炳強說，市民日後可透過常用通訊應用程式，例如WhatsApp和微信等，即時向999控制中心提供聲音和影像資料，預計安排會在2028年推出。 而消防通訊中心電話求助熱線已增加至60條線，短時間內會增至100條。
另外，鄧炳強稱，警方已透過「銳眼」閉路電視計劃偵破超過2000宗罪案，目標到2028年安裝6萬支鏡頭，並即將會把商場閉路電視鏡頭，接入警方系統。
APEC財長會將加強保安
亞太經合組織APEC財長會下周二在會展召開，鄧炳強指會加強保安，亦進行過護送要員過關的演練，強調不能掉以輕心。當日會場附近可能會有改道安排，亦有機會設置臨時禁區，會盡量減低對市民影響。