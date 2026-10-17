警嚴打黑幫黃賭毒拘53人　搗灣仔賣淫會所柴灣公屋毒窟

警方港島總區展開代號「雙錘」反三合會跨部門行動，打擊黑幫操縱的「黃賭毒」非法活動，進行俗稱「放蛇」的卧底行動及突擊搜查破獲柴灣公屋毒窟、灣仔私人會所賣淫集團及非法賭檔，共拘捕53人

警方港島總區展開代號「雙錘」反三合會跨部門行動，打擊黑幫操縱的「黃賭毒」非法活動，進行俗稱「放蛇」的卧底行動及突擊搜查破獲柴灣公屋毒窟、灣仔私人會所賣淫集團及非法賭檔，共拘捕53名男女（25男28女、19至68歲），包括多名集團骨幹，並檢獲市值約100萬元的大麻及其相關產品。

港島總區刑事部署理高級警司冼國明表示，早前發現兩個三合會社團活躍於港島多區，並分別經營不同類型的非法活動，派出探員喬裝顧客或賣家，聯同各警區及入境處進行針對黃賭毒活動，拘捕25男28女，包括22名本地人，19名內地人及12名外籍人士。

港島總區反三合會行動組總督察盧健邦表示，根據情報得知三合會的販毒團夥以公屋單位作掩飾，經營毒品儲存及包裝中心，並將毒品供應予港島區娛樂場所。警方經過分析及調查，發現團夥運送毒品期間非常警惕。人員成功於10月12日，在柴灣區拘捕2名本地男子，並在涉案公屋單位內搜出3,600克大麻及含有大麻成分的產品，包括大麻煙、大麻糖及大麻曲奇等，市值約100萬元。探員亦喬裝賣家到灣仔酒吧區，拘捕一名在街頭向酒吧顧客販賣毒品的外籍男子。