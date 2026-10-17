網上熱話｜爆肌小學副校科大講Talk意外爆紅 推動AI教英文告別死板授課

位於大埔的聖公會阮鄭夢芹銀禧小學早前於社交平台上載帖文，指該校副校長李偉銘本月於香港科技大學作客席主講，惟網民卻「錯重點」聚焦於其健碩身形上，隨即引來瘋傳熱議，帖文吸引近3萬Like，更有網民封其為「爆肌副校」、「大隻版朴寶劍」，當事人及後亦發文回應：「件衫無錯係緊咗少少，最多嚟緊出糧買件大啲」，又強調希望網民重新聚焦回其教育工作上。 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學於社交平台上載數張相片，指資優教育發展組組長、副校長李偉銘獲香港科技大學教授黃岳求邀請，本月9日到大學擔任客席主講，以「超越AI(人工智能)：引航未來教育課堂實踐」為主題，與科大學生分享有關該小學在資優教育、創新教學及AI課程發展上的經驗與實踐成果，交流亦深入探討了人工智能如何啟發學生自主學習與發揮創意。

籲網民「高抬貴手」重新聚焦教育工作 惟網民卻將焦點放在「李副校」的健碩身形上，笑稱：「現在的小學副校長係是這種質素的嗎？」並貼上「心心眼」Emoji，帖文至今吸納逾2.6萬個Like。更有網民封其為「爆肌副校」、「大隻版朴寶劍」，亦有人表示「睇見佢件恤衫都覺得辛苦」、「有幸聽過副校講talk，係非常專業嘅」、「其實佢都只不過係一個老師，唔需要咁樣討論人哋外表」。 面對突如其來的「關注」，李副校隨後也於帖文回應，稱對成為一日網紅「受寵若驚」：「至於我件衫，無錯係緊咗少少，sorry囉我真係有努力做占(健身)架，最多嚟緊出糧買件大啲。」他呼籲一眾網民「高抬貴手」，重新聚焦回學校的教育工作與學生成就上：「我哋學校同同學仔真係好嘢嚟架！一人做事一人當……有啲咩你私下inbox我，交流一下教育心得！」

李副校亦有於主講上用簡體字簡報作解釋：「我得知當日班別的同學仔剛剛midterm完，出席嘅同學多為內地生及外國人，所以才兩文並行，並以簡中作選擇 。其實我也有繁中及英文版，在其他場合用 。以觀眾群選擇語言，都合理嘅。」隨後更有網民翻查李副校的個人IG，發現他亦熱愛健身及參加Hyrox等運動。 AI教學令任教英文班全級進步最大 李副校曾接受媒體訪問，透露是聖公會阮鄭夢芹銀禧小學的畢業生，2015年回母校任教，最初主力教授英文科，憶述學校早2012年購入一批iPad，但起初亦處於摸索階段，直到2016年決定告別死的書本教學，開始於課堂使用iPad。疫情影響之下，校方開始接受使用iPad，亦鼓勵學生善用政府資助購買，確保所有人都可以上課；現時三年級或以上的學生，全部都自攜iPad上學。

面對AI浪潮，他認為令學生成績變差的不是AI這工具，而是在浪潮之下教師的不作為，沒有想過好好善用這工具成為教學方式。對於AI會否影響學業成績慮，他直言最初亦有擔憂，但發現他任教英文的班別，在全級中進步幅度最大，平均分大幅提升了6.7分。