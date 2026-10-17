立法會日前一連三天就本港首個五年規劃及本年度施政報告的議案進行合併辯論。立法會主席李慧琼今日（17日）在社交平台表示，全部88位議員圍繞香港短、中、長期發展積極建言獻策，總發言時間超過26小時，發言達214次，逐字紀錄約45萬字。秘書處首次運用人工智能分析由智慧謄錄系統「智識聽」協助編製的所有議員發言，製備了一份科學化概覽，冀能便利當局精準掌握議案辯論的重點關注。

Ray Online｜立法會首用AI分析議員發言 10大最多人提及關鍵詞出爐

77位議員提及「人才」成最多 李慧琼指在三天合併辯論共6個環節中，完善民生保障的環節有最多議員發言，佔整體發言篇幅近三成。概覽梳理議員發言中出現最多的首10個關鍵詞，依次是：人才、北都、創科、教育、數據/算力、大灣區/深港合作、AI/人工智能、金融/國際金融中心、青年、就業。共77位議員提及「人才」，71位議員提及「北都／北部都會區」。 她指議員建言既聚焦人才、科技和城市治理等關乎香港長遠發展的議題，又心繫生育支援、青年就業挑戰、深化醫療體系改革、發展地區及特色旅遊等民生議題。概覽亦整理出議員的重點建議，以及6個辯論環節的摘要，有關數據可作為議政的有力支持。

李慧琼除分享立法會辯論香港五年規劃和《施政報告》的焦點，亦介紹了秘書處正努力探索如何更有效利用人工智能，分析議員議案辯論的重點和特點。她認為，議員從宏觀到微觀的多元意見，對深化良政善治和促進香港更好融入和服務國家發展大局，具有非常積極的作用。李慧琼強調，立法會將繼續全力支持、配合、監督、促進特區政府落實香港五年規劃和施政報告的重點政策及項目，與特區政府共同努力，使發展藍圖化為政策成果，惠澤廣大市民。