28歲主腦操控兩中四女生販毒 警搗沙田公屋毒倉檢1200萬元K仔

警方毒品調查科周五（16日）於沙田採取反毒品行動，偵破一宗利用舊衣物作掩飾，由海外走私毒品入境的案件，共檢獲約32公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值估計超過1,200萬港元，拘捕一名在場操控的本地28歲男子及兩名年僅15歲女子。

警方毒品調查科周五（16日）於沙田採取反毒品行動，偵破一宗利用舊衣物作掩飾，由海外走私毒品入境的案件，共檢獲約32公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值估計超過1,200萬港元，拘捕一名在場操控的本地28歲男子及兩名年僅15歲女子。據悉，被捕兩名女生就讀中四，彼此為朋友，與主腦亦屬朋友關係。警方斥販毒集團金錢誘騙學童推上前線拆貨，行為令人髮指。

警斥販毒集團誘騙學童推上前線拆貨 令人髮指

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒講述案情，探員周五下午在沙田一個公共屋邨進行反毒品行動期間，發現一男一女拆卸多個可疑紙箱，將箱內物品取出放入尼龍袋，企圖搬入邨內一個單位。探員上前截查並搜查相關單位，在單位內再發現另一名涉案女子。行動中，警方共檢獲16包、每包約重2公斤，合共約32公斤的懷疑氯胺酮，隨即以「販運危險藥物」罪名將三人拘捕，年齡介乎15至28歲，分別報稱學生及無業，現正被警方扣留調查，稍後將被暫控販毒罪名，並於下周一（19日）在屯門裁判法院提堂。