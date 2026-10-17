香港麥當勞叔叔之家迎30周年　歷年籌逾1.1億善款

中國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官張懿宸(中)、香港麥當勞行政總裁黎韋詩(右二)、全球麥當勞叔叔之家行政總裁Katie Fitzgerald(左二)、全球麥當勞叔叔之家董事會委員暨香港麥當勞叔叔之家董事會主席黃馮慧芷(左一)，以及香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤(右一)於香港麥當勞叔叔之家30週年慈善晚宴活動上共同見證重要里程碑，宣佈香港麥當勞30年來累計籌得逾1.1億1港元善款。

繼香港麥當勞去年慶祝紮根香港50週年後，「香港麥當勞叔叔之家」今年亦迎來成立30週年。香港麥當勞表示，在各界鼎力支持下，歷年來已為香港麥當勞叔叔之家籌得超過1.1億港元善款。行政總裁黎韋詩表示，很高興能夠一同見證香港麥當勞叔叔之家成立30周年這別具意義的里程碑。她續指，香港麥當勞叔叔之家在過去30年一直守護病童家庭，為他們提供一個充滿關愛與希望的「家以外的家」，陪伴他們走過人生中最艱難的時刻。

香港麥當勞表示，作為香港麥當勞叔叔之家的創始暨永遠使命伙伴，該公司一直秉承「取之社會，用之社會」的理念，深信企業推動業務發展的同時，亦需肩負回饋社會的責任；三十年來，他們與香港麥當勞叔叔之家攜手同行，透過多元化的市場推廣及慈善籌款活動，凝聚顧客、合作夥伴及社會各界力量，為病童家庭送上支持與希望。