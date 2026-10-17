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出版：2026-Oct-17 21:40
更新：2026-Oct-17 21:40

香港麥當勞叔叔之家迎30周年　歷年籌逾1.1億善款

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香港麥當勞叔叔之家迎30周年　歷年籌逾1.1億善款

中國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官張懿宸(中)、香港麥當勞行政總裁黎韋詩(右二)、全球麥當勞叔叔之家行政總裁Katie Fitzgerald(左二)、全球麥當勞叔叔之家董事會委員暨香港麥當勞叔叔之家董事會主席黃馮慧芷(左一)，以及香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤(右一)於香港麥當勞叔叔之家30週年慈善晚宴活動上共同見證重要里程碑，宣佈香港麥當勞30年來累計籌得逾1.1億1港元善款。

繼香港麥當勞去年慶祝紮根香港50週年後，「香港麥當勞叔叔之家」今年亦迎來成立30週年。香港麥當勞表示，在各界鼎力支持下，歷年來已為香港麥當勞叔叔之家籌得超過1.1億港元善款。行政總裁黎韋詩表示，很高興能夠一同見證香港麥當勞叔叔之家成立30周年這別具意義的里程碑。她續指，香港麥當勞叔叔之家在過去30年一直守護病童家庭，為他們提供一個充滿關愛與希望的「家以外的家」，陪伴他們走過人生中最艱難的時刻。

香港麥當勞表示，作為香港麥當勞叔叔之家的創始暨永遠使命伙伴，該公司一直秉承「取之社會，用之社會」的理念，深信企業推動業務發展的同時，亦需肩負回饋社會的責任；三十年來，他們與香港麥當勞叔叔之家攜手同行，透過多元化的市場推廣及慈善籌款活動，凝聚顧客、合作夥伴及社會各界力量，為病童家庭送上支持與希望。

2. McDonald's Kidathon 1. McDonald's Kidathon 2026 3. McDonald's 2026 Big Mac Big Heart promotion 4. McDonald;s 2025 50A Concert x RMHC donation

兒童愛心馬拉松累逾8.4萬人參與

香港麥當勞回顧指，深入民心的年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」，多年來一直實踐「小朋友幫助小朋友」理念，至今已舉辦17屆，累計吸引超過84,000人參與，讓關愛精神薪火相傳。歷年支持活動的嘉賓陣容星光熠熠，由星級監護人劉德華、陳奕迅、容祖兒，到近年連續四年擔任慈善大使的姜濤，一代又一代同行者與香港麥當勞叔叔之家並肩，宣揚「小朋友幫助小朋友」的精神。

善用品牌力量推動慈善

巨無霸漢堡是麥當勞的招牌標誌性食品，香港麥當勞連續四年推出「Big Mac Big Heart」推廣活動，自2023年起，每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，便捐出一元支持香港麥當勞叔叔之家。香港麥當勞指，四年活動期間共售出超過762萬個漢堡，並透過品牌影響力及強大的合作夥伴網絡，推出一系列「SHOW 畀你睇」慈善活動，以及舉辦不同大型活動及展覽，將慈善與音樂、娛樂及文化體驗結合，讓顧客在日常生活中輕鬆行善之餘，亦可參與不同人氣活動。香港麥當勞亦於三十年間贊助及舉辦超過100場相關活動，以更多元方式凝聚社會力量，為病童家庭送上支持。

7. McDonald's Self ordering Kiosk 6. McDonald's App donation function 5. McDonald's x RMHC donation box

多元捐款渠道　顧客隨時隨地捐贈愛心

香港麥當勞早於90年代已於餐廳設置香港麥當勞叔叔之家捐款箱，讓顧客可於選購美食時，亦可支持行善。時至今日，全港近270間餐廳設有近340個捐款箱，部分餐廳更設有多於一個捐款箱。隨着顧客消費模式不斷轉變，香港麥當勞亦持續拓展更便捷的捐款渠道。自2023年4月起，麥當勞App增設電子捐款功能，讓超過420萬名App用戶可隨時隨地捐款；顧客亦可親臨餐廳，透過全港逾930部自助點餐機捐款，讓行善融入日常生活。

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