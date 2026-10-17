香港麥當勞叔叔之家迎30周年　歷年籌逾1.1億善款

繼香港麥當勞去年慶祝紮根香港50週年後，「香港麥當勞叔叔之家」今年亦迎來成立30週年。香港麥當勞表示，在各界鼎力支持下，歷年來已為香港麥當勞叔叔之家籌得超過1.1億港元善款。行政總裁黎韋詩表示，很高興能夠一同見證香港麥當勞叔叔之家成立30周年這別具意義的里程碑。她續指，香港麥當勞叔叔之家在過去30年一直守護病童家庭，為他們提供一個充滿關愛與希望的「家以外的家」，陪伴他們走過人生中最艱難的時刻。
香港麥當勞表示，作為香港麥當勞叔叔之家的創始暨永遠使命伙伴，該公司一直秉承「取之社會，用之社會」的理念，深信企業推動業務發展的同時，亦需肩負回饋社會的責任；三十年來，他們與香港麥當勞叔叔之家攜手同行，透過多元化的市場推廣及慈善籌款活動，凝聚顧客、合作夥伴及社會各界力量，為病童家庭送上支持與希望。
兒童愛心馬拉松累逾8.4萬人參與
香港麥當勞回顧指，深入民心的年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」，多年來一直實踐「小朋友幫助小朋友」理念，至今已舉辦17屆，累計吸引超過84,000人參與，讓關愛精神薪火相傳。歷年支持活動的嘉賓陣容星光熠熠，由星級監護人劉德華、陳奕迅、容祖兒，到近年連續四年擔任慈善大使的姜濤，一代又一代同行者與香港麥當勞叔叔之家並肩，宣揚「小朋友幫助小朋友」的精神。
善用品牌力量推動慈善
巨無霸漢堡是麥當勞的招牌標誌性食品，香港麥當勞連續四年推出「Big Mac Big Heart」推廣活動，自2023年起，每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，便捐出一元支持香港麥當勞叔叔之家。香港麥當勞指，四年活動期間共售出超過762萬個漢堡，並透過品牌影響力及強大的合作夥伴網絡，推出一系列「SHOW 畀你睇」慈善活動，以及舉辦不同大型活動及展覽，將慈善與音樂、娛樂及文化體驗結合，讓顧客在日常生活中輕鬆行善之餘，亦可參與不同人氣活動。香港麥當勞亦於三十年間贊助及舉辦超過100場相關活動，以更多元方式凝聚社會力量，為病童家庭送上支持。
多元捐款渠道 顧客隨時隨地捐贈愛心
香港麥當勞早於90年代已於餐廳設置香港麥當勞叔叔之家捐款箱，讓顧客可於選購美食時，亦可支持行善。時至今日，全港近270間餐廳設有近340個捐款箱，部分餐廳更設有多於一個捐款箱。隨着顧客消費模式不斷轉變，香港麥當勞亦持續拓展更便捷的捐款渠道。自2023年4月起，麥當勞App增設電子捐款功能，讓超過420萬名App用戶可隨時隨地捐款；顧客亦可親臨餐廳，透過全港逾930部自助點餐機捐款，讓行善融入日常生活。