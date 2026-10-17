臺日電梯換𨋢違規｜累計發現78幢樓宇沒安裝門框組件　機電署料臺日安裝的升降機會出現同樣問題(更新)

機電工程署巡查發現，臺日電梯（香港）有限公司承辦的多個屋苑及大廈樓宇升降機工程存在嚴重缺失，多部升降機沒有安裝耐火門框組件。署方隨即開始巡查，由星期五起幾天內，將完成巡查全港由臺日安裝的升降機。 截至星期六下午兩時，除了早前公布的兩個租置屋邨個案，共有78幢樓宇，均有由臺日安裝的升降機沒有安裝門框組件，全部是私人樓宇。相關樓宇的物業管理公司或業主立案法團，已經或將獲通知。門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔。其中一個租置屋邨的門框組件安裝工程已展開，其餘樓宇的安裝工程會盡快展開。

已動員升降機商會或其他承建商協助 機電署在社交專頁說，署方已要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，並向署方提交檢查報告，而機電署亦會進行抽檢，相關工作將於11月中完成。 機電署說，由於發現更多由臺日完成更換的升降機沒有安裝門框組件，且預計由該承辦商安裝的升降機會出現同樣問題，為加快門框安裝工程，機電署已動員升降機商會或其他承建商協助，盡快完成安裝門框組件。

要求承辦商簽聲明書 確認10年來所處理的升降機層站門具抗火效能 據了解，機電署已於星期五向全港註冊升降機承辦商及註冊升降機工程師發出特別通告，要求承辦商審視過去10年，即由2017年10月17日至今年10月16日期間，涉及更換或增設升降機層站門的所有升降機，並須於今年11月15日或之前向署方交回「升降機層站門抗火效能證明聲明書」，聲明書上列明，如作出虛假聲明即屬違法。 機電署要求承辦商審視並確認有關升降機層站門，及相關門框組件設計與施工良好，以及符合耐火等級。承辦商亦要檢視負責保養的其他升降機，確保層站門及門框組件結構良好，並處於安全運作狀態。如發現升降機工程質素或檢查存在缺失，需採取即時跟進和改善措施，並加強巡查。

據了解，機電署有關做法是為確保升降機層站門系統的安裝及運作得到更好保障，因此推行升級審查機制。