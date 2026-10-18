重陽長假期︱新皇崗口岸開通首個周末 逼爆離境大堂4小時3萬人出境

新皇崗口岸啟用後首個周末，又是重陽節長假期，今日（18日）大批旅客試重建後的新口岸離境，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。有市民於網上大吐苦水，指下午1時許現場「沙甸魚式」逼爆；至下午4時，口岸通網頁顯示，新皇崗口岸出境及入境時間均為等候5分鐘。至於入境香港，下午等候5至10分鐘，未受影響。
保安局：避免繁忙時段過關
保安局表示，現時皇崗管制站離境人流非常繁忙，為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，呼籲往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。至於經新皇崗口岸入境香港，下午2時許要等候5至10分鐘，未受影響。
鄧炳強：預先透過「e-道」App登記更快捷
保安局局長鄧炳強表示，皇崗口岸午後起出入境人流明顯上升，現場正加強管理同優化指示。他促請市民及旅客遵從現場人員指示，有序分流使用傳統櫃位或自助閘機，建議市民預先透過「e-道」App登記，以更快捷過關。為避免輪候時間較長，應預早規劃行程，盡量避開繁忙時段過關。
入境處表示，皇崗口岸今日（18日）早上10時至中午2時離境人流極為繁忙，共錄得超過3萬人次出境。入境處已因應客流和車流情況，即時調配額外人手，全數開放所有通道和櫃檯以全力疏導，並即時實施「潮水式」人流管制。入境處會繼續實時監控皇崗及其他口岸情況，與深圳出入境邊防檢查總站等口岸單位保持緊密聯繫，確保通關順暢有序。
為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播，並可瀏覽保安局「口岸通」、入境處網頁，或透過入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便減省排隊時間。