重陽長假期︱新皇崗口岸開通首個周末 逼爆離境大堂4小時3萬人出境

新皇崗口岸啟用後首個周末，又是重陽節長假期，今日（18日）大批旅客試重建後的新口岸離境，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。有市民於網上大吐苦水，指下午1時許現場「沙甸魚式」逼爆；至下午4時，口岸通網頁顯示，新皇崗口岸出境及入境時間均為等候5分鐘。至於入境香港，下午等候5至10分鐘，未受影響。

保安局：避免繁忙時段過關

保安局表示，現時皇崗管制站離境人流非常繁忙，為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，呼籲往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。至於經新皇崗口岸入境香港，下午2時許要等候5至10分鐘，未受影響。