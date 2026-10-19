巴士加價｜議員斥開篷巴士及B線「沒完沒了咁開」　影響正常民生服務本末倒置

全港4間專營巴士公司申請加價，其中城巴和九巴的申請加幅分別高達17.7%及16%。民建聯立法會議員陳學鋒在表示，巴士公司加價後服務未見提升，街坊都持續向他們投訴巴士脫班的問題，又指巴士公司傾向把車輛資源投放到賺到錢的路線，例如深受旅客歡迎的開篷巴士和連接管制站的「B線」不斷加班、「沒完沒了咁開」，導致本身正常的服務受影響，「司機唔夠人喺邊度嚟呢？就係喺正常班次抽調囉」，認為做法本末倒置。他強調，並非反對巴士公司營運賺錢項目，前提是不可影響正常市民日常民生需要。

陳學鋒：巴士公司令人失信業務終將萎縮

陳學鋒在一個電台節目稱，巴士公司已重組一些效率較低、脫班率較高的路線，故政府文件顯示的脫班率好像輕微下降，惟每日上班的市民感受卻不是這一回事。他又批評，巴士公司往往先提出一個較高的加幅，雖然最終政府會批出較合理水平，但市民會質疑其服務和誠信，久而久之會因為班次不準、經常脫班，「我不如坐地鐵(港鐵)喇」，相信長遠只會令業務持續萎縮。

運輸及物流局在文件提到，油價成本上升是巴士公司申請加價原因之一。陳學鋒理解油價上升，但認為巴士公司不能每次遇到油價上升便提出加價，市民會感覺「有加無減」，建議政府設立機制統籌原油儲備和對沖油價。有意見認為巴士公司可引入可加可減的燃油附加費，陳學鋒稱值得考慮，因為目前有加無減的機制對市民不公道，「你油價跌咗落嚟，點解你唔減返轉頭？」