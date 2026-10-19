臺日電梯換𨋢違規｜再多186幢臺日安裝升降機樓宇無耐火門框　議員斥嚴重失誤

升降機承辦商臺日電梯(香港)有限公司，被揭發更換升降機時沒有安裝耐火門框組件但報稱完工。機電工程署巡查發現，截至今日下午2時再多186幢大廈由臺日安裝的升降機，沒有安裝門框組件，累計巡查發現的樓宇數目增至共338幢，全為私人樓宇。 已完成巡查由臺日負責樓宇 機電署稱，至今已完成巡查由臺日負責的樓宇，會繼續巡查其他註冊升降機承辦商負責的工程。署方指，由於至今的巡查顯示沒有按要求安裝門框的個案都是與臺日有關，署方現階段會集中資源盡快為該等樓宇安裝門框。⁠相關樓宇的物業管理公司/業主立案法團已/將獲通知。門框組件安裝工程將在機電署監督下進行，所有費用由承辦商承擔。安裝工程完成後機電署會進行抽檢。

梁文廣促加強抽查隱蔽組件 最先被揭發的兩宗個案，為租置屋邨觀塘翠屏北邨及沙田博康邨。身兼房委會委員的立法會議員梁文廣，在一個電台節目批評事件是嚴重失誤，促請機電署增加人手巡查及加強抽查較隱蔽組件項目，避免同類事件再發生。他指，今次事件或涉及個別承辦商的內部管理問題，但認為日後機電署應避免依賴註冊升降機工程師簽核作為單一資訊。此外，他建議房委會與機電署等建立內部溝通機制，了解承辦商的人手和背景等。 香港理工大學電機及電子工程系客座教授何永業在同一節目稱，機電署3日巡查197幢樓宇當中，有152幢不符要求，佔整體七成七，反映事件並非無心之失，估計有人偷工減料，又說署方巡查38幢由其他承辦商安裝升降機的樓宇俱未見不妥，顯示不安裝耐火門框非行業慣常做法。不過，他指現時仍有需要行信任制度，因為不信任專業人士就沒有東西可信任，認為應收緊工程師註冊和續牌要求。

工程師憂全公開名單致樓價跌「大件事」 另外，香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成於另一電台節目分析，業內分工十分仔細，安裝、拆裝、檢查等不同工序之間都沒有溝通，故出問題也不會發現，又說耐火門框組件裝在升降機內門裡，必須在機房頂部才看到，導致完工後極難發現問題。他明言，臺日電梯一定有最終的驗收責任，但在普通法制度下，要成功檢控涉事註冊工程師有難度，因為必須證明其存在蓄意、預謀及策劃。對於機電署拒絕公開有問題升降機的大廈名單，他指涉及大量私人單位利益，只要當局和大廈法團有共識便可公布，否則導致大廈樓價跌「會好大件事」。