臺日電梯換𨋢違規｜再多74幢臺日安裝升降機樓宇無耐火門框　議員斥嚴重失誤

升降機承辦商臺日電梯(香港)有限公司，被揭發更換升降機時沒有安裝耐火門框組件但報稱完工。機電工程署巡查發現，截至昨下午2時再多74幢大廈由臺日安裝的升降機，沒有安裝門框組件，累計巡查發現的樓宇數目增至共152幢，全為私人樓宇。署方稱，還有約180幢由臺日負責的樓宇有待巡查，相信不符要求的數字還會上升。

梁文廣促加強抽查隱蔽組件

最先被揭發的兩宗個案，為租置屋邨觀塘翠屏北邨及沙田博康邨。身兼房委會委員的立法會議員梁文廣，在一個電台節目批評事件是嚴重失誤，促請機電署增加人手巡查及加強抽查較隱蔽組件項目，避免同類事件再發生。他指，今次事件或涉及個別承辦商的內部管理問題，但認為日後機電署應避免依賴註冊升降機工程師簽核作為單一資訊。此外，他建議房委會與機電署等建立內部溝通機制，了解承辦商的人手和背景等。

香港理工大學電機及電子工程系客座教授何永業在同一節目稱，機電署3日巡查197幢樓宇當中，有152幢不符要求，佔整體七成七，反映事件並非無心之失，估計有人偷工減料，又說署方巡查38幢由其他承辦商安裝升降機的樓宇俱未見不妥，顯示不安裝耐火門框非行業慣常做法。不過，他指現時仍有需要行信任制度，因為不信任專業人士就沒有東西可信任，認為應收緊工程師註冊和續牌要求。