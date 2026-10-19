山頂盧吉道等燈影項目未開始惹市民「關注」　旅發局再做諮詢：適時公布新安排

政府今年初宣布「幻彩詠香江」即將落幕，由全新的光影匯演取代。旅發局原定計劃在山頂盧吉道及夏力道一帶步行徑，安裝燈光裝置推出燈影效果項目，每晚7時至10時期間運作，試行12個月。在項目推出前，旅發局發表聲明回應近日市民就項目「表示關注」，提到明白並重視居民就項目提出的意見，會繼續與居民及相關持份者保持緊密溝通，並進行更廣泛諮詢，適時公布項目的最新安排，但未有提及涉及哪些意見。

樹木燈柱已加裝或綁上裝置

《am730》記者所見，盧吉道及夏力道一帶的樹木、燈柱等，現已加裝或綁上燈光裝置，日前亦有市民發布晚上燈影效果項目的測試影片，有留言關注對生態的影響。有報道就指出，事件涉及為安裝裝置而砍伐樹木的投訴。旅發局發表聲明指，項目透過在部分指定位置設置小型燈光裝置，為山頂景點加添新元素，原定連同配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。

旅發局指，項目採用柔和、低眩光的燈光設計，相關燈光裝置亦設於遠離住宅的位置，又稱已就樹木保護及燈具安裝安排諮詢相關政府部門及註冊樹藝師的專業意見，燈具安裝完成後亦會由樹藝師檢查及定期監察。當局已就項目在今年4月向區議員介紹，並在5月、9月初及9月下旬向附近居民介紹。