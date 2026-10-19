新皇崗口岸｜下午2時起南下旅客增多　若人流持續或須稍事等候方能搭車離開

重陽節一連3日長假期今日結束，新皇崗口岸下午2時起南下旅客人流開始增多，下午2時至4時期間約有9,401名旅客取道皇崗管制站入境回港，較落馬洲管制站過往同期上升逾三倍半，保安局預計南下人流會在今日稍後時間進一步增多。

視乎人流實施分流措施

保安局指，皇崗口岸L4層入境大堂所有過關通道均全部開放。為進一步加快疏導人流，入境處將視乎實際人流情況，聯同警務處於L4及L2層實施人流分流及管制措施。若人流持續增加，警方會按需要安排旅客在過關後在指定排隊區等候公共交通工具，市民或需在排隊區稍事等候，方能乘搭公共交通工具離開口岸。