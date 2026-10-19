新皇崗口岸｜下午2時起南下旅客增多　若人流持續或須稍事等候方能搭車離開

重陽節一連3日長假期今日結束，新皇崗口岸下午2時起南下旅客人流開始增多，下午2時至4時期間約有9,401名旅客取道皇崗管制站入境回港，較落馬洲管制站過往同期上升逾三倍半，保安局預計南下人流會在今日稍後時間進一步增多。
視乎人流實施分流措施
保安局指，皇崗口岸L4層入境大堂所有過關通道均全部開放。為進一步加快疏導人流，入境處將視乎實際人流情況，聯同警務處於L4及L2層實施人流分流及管制措施。若人流持續增加，警方會按需要安排旅客在過關後在指定排隊區等候公共交通工具，市民或需在排隊區稍事等候，方能乘搭公共交通工具離開口岸。
入境處籲提前登記用自助通道
入境處下午約2時許在社交平台發布片段，預計新皇崗口岸下午至晚上將迎來首個旅客入境高峰，將實時監察管制站情況，因應客流靈活調配人手應對，又呼籲旅客選擇合適管制站出入境，避免在繁忙時間過關。入境處落馬洲管制科副指揮官容嘉蔚指，皇崗管制站的離境和入境大堂整體都十分暢順，又呼籲合資格使用「合作查驗」自助通道的市民，應預先經應用程式登記使用通道，父母或監護人亦可透過其程式，為7至17歲子女登記。
巴士最密可增至2分鐘一班
另外，運輸署署長謝詠誼今早到皇崗口岸公共運輸交匯處，視察部門和公共交通營辦商匯報應對回港高峰的特別安排。署方在社交平台指，今日約120輛專營巴士、40輛專線小巴和130輛跨境巴士會投入服務或作後備支援，當中繁忙時後專營巴士班次可加密至每2至3分鐘一班，謝詠誼另指示專營巴士營辦商加開個別特別短途班次，加快疏導入境人士及巴士流轉。