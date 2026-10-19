流感｜6歲女童感染甲流併發休克 情況危殆

衞生防護中心今日(19日)表示，個案涉及一名健康良好的6歲女童。她於本月15日因出現發燒、流鼻水、嘔吐及食慾不振，被帶到屯門醫院急症室求診，需留院治理。病人於上周六因情況轉壞，獲安排在該院的兒童深切治療部接受進一步治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H1)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。病人目前仍然在兒童深切治療部留醫，情況危殆。中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種季節性流感疫苗。其家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心會繼續調查個案。

中心總監徐樂堅表示，香港自今年6月下旬進入流感季節，至今已持續超過3個月，目前本地流感活躍程度仍維持在高水平，現時主要流行的流感病毒為甲型(H1)。中心流行病學調查顯示，本流感季節嚴重或死亡個案的特徵與以往相若，由6月底進入流感季節至今，累計錄得24宗兒童感染流感的嚴重個案。當中20宗已康復出院、三宗情況危殆及一宗死亡。由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加。9月開學後已錄得近440宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響約2,700人，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。中心預料，流感的活躍程度在未來數周仍會在高水平波動。